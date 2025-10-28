Giữa căng thẳng với Mỹ, Venezuela tuyên bố bắt nhóm “lính đánh thuê cho CIA”

Binh sĩ Venezuela bắt giữ nghi phạm bị cáo buộc là “lính đánh thuê” năm 2020. Ảnh: Reuters

Telegraph ngày 27/10 đưa tin, chính phủ Venezuela tuyên bố đã bắt giữ một nhóm lính đánh thuê bị cáo buộc có liên hệ với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), trong bối cảnh căng thẳng giữa Caracas và Washington tiếp tục leo thang.

Theo tuyên bố của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, nhóm lính đánh thuê này bị bắt khi đang hoạt động gần vùng biển giáp Trinidad và Tobago. Nhóm này được cho là đang thực hiện một “chiến dịch cờ giả”, để “tạo ra một cuộc đối đầu quân sự toàn diện” nhằm vào Caracas. "Chiến dịch cờ giả” ở đây được hiểu là hành động dàn dựng để khiến thế giới tin rằng Venezuela là bên tấn công lực lượng, vũ khí và cơ sở của Mỹ, qua đó giúp Washington có cớ phát động chiến dịch quân sự đáp trả.

“Một cuộc tấn công cờ giả đang được tiến hành tại vùng biển giáp Trinidad và Tobago, hoặc từ lãnh thổ Trinidad hoặc Venezuela, với mục đích kích động một cuộc đối đầu quân sự toàn diện nhằm vào đất nước chúng tôi”, chính quyền ông Maduro tuyên bố.

Nhóm lính đánh thuê bị bắt “đang hành động với thông tin trực tiếp từ cơ quan tình báo Mỹ”, phía Venezuela cáo buộc.

Hiện danh tính của những người bị bắt chưa được tiết lộ, và chính phủ Venezuela cũng không cung cấp thêm chi tiết về chiến dịch này.

Binh sĩ Venezuela trong một chiến dịch truy quét "lính đánh thuê". Ảnh: AFP

Trước đó, Mỹ đã triển khai khoảng 10.000 binh sĩ, bao gồm lính thủy đánh bộ và ít nhất 10 tàu chiến, tại khu vực Caribe. Ngày 26/10, tàu khu trục USS Gravely – mang theo tên lửa dẫn đường – đã cập cảng Port of Spain (thủ đô của Trinidad và Tobago) để tham gia tập trận cùng lực lượng phòng vệ nước này.

Nhà Trắng tuyên bố đây là một phần trong nỗ lực “chống buôn ma túy” của Mỹ tại khu vực, bao gồm cả việc tiến hành các cuộc không kích gây tranh cãi nhằm vào tàu thuyền nghi ngờ chở ma túy trên biển Caribe.

Tuy nhiên, ông Maduro cáo buộc các cuộc tập trận này được tiến hành “dưới sự chỉ huy, tài trợ và kiểm soát” của Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ (US Southern Command) – đơn vị có căn cứ quân sự đặt tại bang Florida, phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Mỹ Latinh.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez nói rằng các cuộc tập trận của Washington nhằm “biến vùng Caribe thành không gian của bạo lực và sự thống trị”.

Đầu tháng này, truyền thông Mỹ tiết lộ ông Trump đã cho phép CIA triển khai hoạt động tại Venezuela – động thái được xem là một bước leo thang lớn trong căng thẳng giữa hai nước.

Ông Trump cũng tuyên bố đang cân nhắc khả năng không kích vào lãnh thổ Venezuela, và ngày 26/10, thượng nghị sĩ Cộng hòa thân cận với ông Trump, Lindsey Graham, nhấn mạnh “điều đó có thể xảy ra sớm”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có triển khai bộ binh tại Venezuela hay không, ông Graham trả lời trên đài CBS News: “Tổng thống sẽ nói về điều đó”.

Nhà Trắng và CIA chưa bình luận về tuyên bố của phía Venezuela.