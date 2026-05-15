Lạng lách, đánh võng để thể hiện, 3 thiếu niên 17 tuổi gây tai nạn chết người

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km21+450 đường tỉnh 295B, thuộc TDP Tam Tầng, phường Nếnh khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 3/5, Q.M.B (SN 2009, trú xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave không gắn biển kiểm soát, chở theo Đ.V.T (SN 2009, trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) và L.V.H (SN 2009, trú xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên), lưu thông trên đường tỉnh 295B theo hướng từ phường Vũ Ninh đi phường Nếnh.

Khi đến địa điểm trên, xe của B xảy ra va chạm với xe mô tô do ông L.X.V (SN 1965, trú TDP Thị Cầu 8, phường Vũ Ninh) điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, ông V bị thương nặng và tử vong vào đêm cùng ngày.

Hình ảnh tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định trước thời điểm xảy ra tai nạn, Q.M.B điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và đi sai phần đường. Trong quá trình di chuyển đã va chạm với xe của ông V khi nạn nhân đang lưu thông đúng phần đường.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng liên quan khai nhận việc truy đuổi nhau chỉ nhằm mục đích thể hiện bản thân, gây sự chú ý với bạn bè. Nhóm này thường xuyên điều khiển xe mô tô chạy vòng quanh các tuyến đường, tìm người cùng độ tuổi để trêu chọc, đuổi nhau nhằm tạo cảm giác mạnh.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm, không chỉ đe dọa tính mạng, sức khỏe người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, coi thường pháp luật và quy định an toàn giao thông, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.