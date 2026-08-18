Phố phường Thủ đô rợp bóng cờ hoa, hướng về Đại lễ Quốc khánh 2/9

Hướng tới Đại lễ Quốc khánh 2/9, trên các tuyến phố Thủ đô đâu đâu cũng ngập tràn không khí rộn ràng.

Không khí Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Tại các tuyến phố trung tâm, những tấm pano, khẩu hiệu kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được đặt tại những vị trí trang trọng.

Tấm pano, khẩu hiệu cỡ lớn được trang trí trước trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội.

Cờ Tổ quốc tung bay, hòa chung với ánh nắng mùa thu trải vàng trên các tuyến phố tạo nên một khung cảnh rất đỗi nên thơ.

Bên Tháp Rùa cổ kính, những khóm hoa muôn sắc màu được trồng mới để tô điểm thêm cho vẻ đẹp khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu phủ kín những tuyến phố gắn liền với dấu ấn lịch sử đất nước như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương...

Trên đường Độc Lập, nhiều bạn trẻ rủ nhau diện tà áo dài truyền thống mang theo những lá Quốc kỳ đỏ thắm tạo dáng chụp ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp cho mình.

Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách từ mọi miền cũng hướng về Hà Nội để tận hưởng không khí những ngày đặc biệt này. Trong ảnh, bạn Vũ Kiều Anh đi từ Hải Phòng lên Hà Nội để có thể chụp được những bức ảnh đón chào Quốc khánh bên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Những pano khẩu hiệu cùng muôn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khắp mọi tuyến phố Thủ đô như một lời nhắc nhở sống động về lịch sử hào hùng, ngợi ca tinh thần đoàn kết và khát vọng thịnh vượng của đất nước.