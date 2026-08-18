Ban Bí thư chỉ định 2 nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Ngày 18/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị đột xuất tháng 8. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thông báo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, chỉ định 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Phạm Hải Anh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Hải Anh sinh năm 1987, quê xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, ông Anh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Viện KSND Tối cao.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng chỉ định bà Chu Lệ Hường, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Hải Anh và Chu Lệ Hường.

Bà Chu Lệ Hường sinh năm 1973, quê xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, bà Hường là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn.

Việc bổ sung 2 lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan tư pháp vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh là bước kiện toàn quan trọng, góp phần bảo đảm cơ cấu, số lượng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được củng cố, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đề ra.

Cũng tại hội nghị, ông Vũ Minh Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026 cho ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Thái.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.