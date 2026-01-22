EU triệu tập Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels

Theo các nguồn tin ngoại giao, trọng tâm của Hội nghị sẽ là việc các nước thành viên của khối phối hợp để hình thành lập trường chung trước những tuyên bố và động thái gần đây của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và một số hồ sơ an ninh nhạy cảm. Các căng thẳng này được đánh giá là phép thử đối với sự đoàn kết nội khối cũng như nỗ lực thúc đẩy tự chủ chiến lược của châu Âu.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ trao đổi về định hướng dài hạn của khối trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu gia tăng, tập trung vào vai trò của EU trong cấu trúc an ninh quốc tế, chính sách đối ngoại chung và các biện pháp bảo vệ lợi ích kinh tế trước những sức ép từ bên ngoài.

Giới phân tích cho rằng, các quyết định và thông điệp được đưa ra tại Brussels lần này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lập trường chung của EU đối với Mỹ trong thời gian tới, đồng thời phản ánh mức độ đoàn kết và khả năng hành động tập thể của khối trước những biến động nhanh chóng của trật tự quốc tế.