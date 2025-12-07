Nga nêu tên quốc gia châu Âu “cản trở” đàm phán hòa bình ở Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, ông Dmitriev đưa ra tuyên bố sau khi xuất hiện thông tin ông Merz đưa ra nhận định liên quan nỗ lực của Mỹ nhằm tìm giải pháp cho xung đột ở Ukraine.

Theo bản ghi âm bị rò rỉ do báo Đức Der Spiegel công bố, Thủ tướng Đức cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên thận trọng vì các nhà đàm phán Mỹ có hành động “mờ ám” với Kiev.

Hôm 5/12, ông Dmitriev đưa ra bình luận: “Thủ tướng Đức cáo buộc các nhà đàm phán có hành động mờ ám. Thực tế là chính ông ấy còn chẳng ở trong cuộc. Ông ấy đã tự loại mình khỏi ván cờ bởi sự phá hoại hòa bình, đưa ra các đề xuất phi thực tế”. Ông Dmitriev nói thêm rằng thay vì xen vào tiến trình hòa bình, Thủ tướng Đức “nên xử lý các vấn đề nội bộ đang bị phớt lờ”, ám chỉ mức tín nhiệm của ông Merz ngày càng giảm.

Nội dung rò rỉ liên quan đến Thủ tướng Đức dường như củng cố ấn tượng rằng châu Âu đang bị gạt ra ngoài trong đàm phán hòa bình ở Ukraine. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb được cho là đã thừa nhận: “Chúng ta đang bị đẩy ra ngoài rồi, nhưng chúng ta phải tìm cách tham gia”.

Ông Dmitriev không phải người đầu tiên nói rằng châu Âu đang đánh mất vai trò trong đàm phán hòa bình. Trước đó, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho rằng Brussels đã “tự loại mình” khi cắt mọi kênh liên lạc với Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định châu Âu không có chỗ trong đối thoại vì vẫn muốn biến Ukraine thành công cụ đánh bại Nga.