HLV Hong Myung-bo bị đe dọa tính mạng, Hàn Quốc điều cảnh sát chống bạo động tới sân bay bảo vệ

Hàn Quốc điều cảnh sát chống bạo động tới sân bay bảo vệ HLV Hong Myung-bo

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc khởi đầu ấn tượng khi lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước CH Czech. Thế nhưng, sau đó họ lại liên tục gây thất vọng khi lần lượt để thua 0-1 trước Mexico và Nam Phi. Do chỉ có 3 điểm nên đội bóng xứ sở kim chi đứng thứ 3 bảng A và sớm bị loại.

Hành trình đáng thất vọng của Hàn Quốc khiến HLV Hong Myung-bo trở thành mục tiêu công kích. Thậm chí, có một số CĐV quá khích đã doạ giết ông. Dù chiến lược gia 57 tuổi đã tuyên bố từ chức, lực lượng chức năng vẫn phải triển khai một chiến dịch an ninh quy mô lớn để đảm bảo an toàn khi toàn đội trở về nước.

HLV Hong Myung-bo. Ảnh: AP.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Incheon, khoảng 160 cảnh sát chống bạo động cùng cảnh sát sân bay đã được điều động đến khu vực nhà ga quốc tế để kiểm soát tình hình khi phái đoàn ĐT Hàn Quốc hạ cánh vào ngày thứ Ba (30/7). Bên cạnh đó, 25 nhân viên an ninh đặc biệt cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn mọi hành vi quá khích có thể xảy ra.

Trong thông báo chính thức, phía cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đã quyết định triển khai các sĩ quan để ngăn ngừa các tai nạn có thể xảy ra trong quá trình kiểm soát an toàn. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc mọi hành vi bất hợp pháp, bao gồm cả việc ném đồ vật”.

Thành tích yếu kém khiến tại World Cup 2026 khiến Hàn Quốc tụt 7 bậc trên BXH FIFA, xuống vị trí thứ 32 thế giới. Điều này càng gây thất vọng khi nhiều người tin rằng bảng đấu của họ không quá khó khăn so với các đối thủ khác tại World Cup 2026.

Áp lực dành cho Hong Myung-bo ngày càng gia tăng sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi trong quá trình dẫn dắt đội bóng ở World Cup 2026, trong đó phải kể đến việc để đội trưởng Son Heung-min ngồi dự bị trong trận đấu quyết định với Nam Phi. Ngay sau khi Hàn Quốc bị loại, nhà cầm quân 57 tuổi đã tuyên bố từ chức để nhận trách nhiệm.

Khủng hoảng của bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở thành tích trên sân cỏ. Tổng thống Lee Jae-myung đã kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện về màn trình diễn của ĐTQG, trong khi quá trình bổ nhiệm HLV cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cả quy trình bổ nhiệm Jurgen Klinsmann trước đây và Hong Myung-bo sau đó đều từng bị Tòa án Hành chính Seoul đánh giá là chưa tuân thủ đầy đủ các quy định. Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc - Chung Mong-gyu cũng thừa nhận những thiếu sót trong công tác điều hành.

Ông cho biết các quy trình cần thiết đã bị bỏ qua, đồng thời thừa nhận bộ máy quản lý của LĐBĐ Hàn Quốc đã suy yếu trong thời gian qua.