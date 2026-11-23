Hôm nay (23/11), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Thị Hoà (SN 1958) cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu, và con gái là Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981), cựu Phó Tổng giám đốc Sen Tài Thu, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng hầu tòa với cáo buộc lừa đảo.

Bị cáo Phạm Thị Hòa cùng con gái bị cáo buộc lừa đảo. Ảnh: Đ.X

Trong vụ án này, chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987) bị truy tố về hành vi lừa đảo “chạy án” cho bị cáo Hương, chiếm đoạt 25 tỉ đồng.

Bị cáo Lan dùng 9,5 tỷ đồng trong số này để mua một căn hộ tại khu Royal City (Hà Nội) nên còn bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Ở hành vi lừa đảo của bà Phạm Thị Hòa cùng nhóm bị cáo ở Tập đoàn Sen Tài Thu, hồ sơ vụ án thể hiện doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực massage, tắm hơi, tăng cường chăm sóc sức khỏe.

Từ năm 2018, Sen Tài Thu vay tiền để mở rộng sản xuất nhưng sau đó không thể trả nợ.

Do vậy, các bị cáo Hòa, Hương và Linh tổ chức huy động vốn trá hình dưới vỏ bọc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Họ hứa hẹn trả lãi xuất cao cho những nhà đầu tư chuyển tiền vào Sen Tài Thu.

Qua đây, các bị cáo lừa đảo của 459 nhà đầu tư tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư; còn chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng.

Ở giai đoạn điều tra, có 266 người bị hại gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng. Các nhà đầu tư này đã được bà Hoà và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ.

Cơ quan tố tụng cho rằng, các bị can Hòa, Linh, Hương cùng đại diện Tập đoàn Sen Tài Thu và các cá nhân liên quan có trách nhiệm hoàn trả 757 tỉ đồng nói trên cho 266 bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương tại thời điểm giữ vị trí Tổng giám đốc Sen Tài Thu. Ảnh: Sen Tài Thu.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương đã tự nguyện khắc phục hậu quả khi nộp 1,1 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 26 tỉ đồng là tiền vợ chồng Hương đã đưa cho chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thanh Tú để “chạy án”.

Cảnh sát cũng thu giữ của bị cáo Hương 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 2 căn hộ tại khu chung cư cao cấp cùng 2 xe ô tô hiệu BMW và Mercedes.

Đáng chú ý, bố mẹ chồng của Nguyễn Thị Lan Hương cũng là bị hại trong vụ án này, bị Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 32,4 tỉ đồng. Họ đã viết đơn không yêu cầu bồi thường mà đối trừ số này để khắc phục hậu quả cho con dâu của mình.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Lan Hương còn phải khắc phục hậu quả là hơn 165 tỉ đồng, chưa tính giá trị 2 căn hộ và 2 xe ô tô của bị cáo đã được thu giữ. Quá trình giải quyết vụ án, Hương đề nghị giao nộp 10% cổ phần tại Tập đoàn Sen Tài Thu để trả các bị hại.