Động thái mới của Kosovo sau khi căng thẳng với Serbia gia tăng

Căng thẳng xuất hiện khi giới chức Kosovo tuyên bố rằng kể từ 1/8 toàn bộ giấy tờ, tài liệu do Serbia cấp sẽ không hợp lệ. Điều này gây khó khăn cho người Serbia ở Kosovo và châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo lực.

Lực lượng an ninh phong tỏa một con đường ở thành phố Mitrovica, nơi phần lớn là người Serbia sinh sống ở Kosovo. Ảnh: Getty

Báo Guardian (Anh) hôm 1/8 đưa tin, chính quyền tỉnh Kosovo (tỉnh ly khai có nhiều người Albania sinh sống ở Serbia) đã hoãn thi hành đạo luật gây tranh cãi về việc yêu cầu người Serbia sống tại phía bắc Kosovo phải thay biển số xe do Serbia cấp thành biển số Kosovo. Cụ thể, thời gian thi hành được lùi xuống ngày 1/9 thay vì 1/8 như ban đầu.

Trước đó, đạo luật mới quy định, các giấy tờ, tài liệu do Serbia cấp sẽ không còn giá trị ở Kosovo kể từ ngày thi hành đạo luật.

Ông Josep Borrell, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, hoan nghênh động thái trì hoãn của Kosovo.

"Tôi mong rằng tất cả các rào cản sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức", ông Borrell đăng trên Twitter. Vị quan chức cấp cao của EU nói thêm rằng các vấn đề như ở Kosovo cần giải quyết thông qua đối thoại và tập trung vào vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo.

Đạo luật mới đã châm ngòi cho căng thẳng gia tăng giữa cảnh sát và các cộng đồng người Serbia ở phía bắc Kosovo.

Đêm 31/7, những người biểu tình - chủ yếu là người Serbia ở Kosovo - đã đỗ xe tải chở đầy sỏi và một số phương tiện cỡ lớn khác chặn các ngả đường dẫn đến 2 cửa khẩu Jarinje và Bernjak, thuộc phía bắc Kosovo, nơi chủ yếu là người Serbia sinh sống. Cảnh sát Kosovo cho biết, họ buộc phải đóng 2 cửa khẩu biên giới này.

"Tình hình an ninh chung ở các thành phố phía bắc Kosovo đang rất căng thẳng", Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do NATO lãnh đạo ở Kosovo (KFOR) tuyên bố. KFOR cho biết đang "theo dõi sát sao" và "sẵn sàng can thiệp nếu có dấu hiệu bất ổn".

Ngày 31/7, cảnh sát cho biết đã có tiếng súng nổ "nhằm vào cảnh sát nhưng may mắn không có ai bị thương". Cảnh sát Kosovo còn cho biết, một số người biểu tình quá khích đã đánh đập những người Albania trên đường phố.

Tại Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc nguyên nhân khiến căng thẳng gia tăng là do "các quy tắc phân biệt đối xử vô căn cứ" mà chính quyền Kosovo áp đặt.

14 năm sau khi Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia, hơn 50.000 người Serbia sinh sống ở phía bắc Kosovo vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ do chính quyền Serbia cấp. Họ từ chối công nhận chính quyền Kosovo. Theo Guardian, Kosovo được hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ công nhận độc lập nhưng Serbia và Nga thì không.

Albin Kurti, lãnh đạo chính quyền Kosovo, cho biết sẽ cho người Serbia ở phía bắc Kosovo thời gian 60 ngày để thay biển số Serbia bằng biển số Kosovo.

Chính quyền Kosovo cũng quyết định kể từ ngày 1/8, tất cả công dân Serbia đến thăm Kosovo phải có thêm một loại giấy tờ chứng nhận mới được phép vào Kosovo. Một quy định tương tự cũng được chính quyền Serbia áp dụng với người Kosovo tới Serbia.

