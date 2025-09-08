Mỹ: Đảng Dân chủ xuất hiện đối thủ lớn của ông Trump?

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Newsom đã rạn nứt và trở nên gay gắt với các cuộc đấu khẩu kể từ tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

Lá cờ đầu của đảng Dân chủ đối đầu ông Trump

Washington Post ngày 7/9 đưa tin, thống đốc bang California Gavin Newsom đang nổi lên như gương mặt đảng Dân chủ đối đầu trực diện với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong bối cảnh đảng Dân chủ thiếu một thủ lĩnh rõ ràng, ông Newsom dần chiếm sóng và tự định vị mình là “người lãnh đạo không chính thức” của đảng này.

Theo phân tích của Washington Post, tên tuổi của ông Newsom được thảo luận nhiều hơn bất kỳ ứng viên tiềm năng nào cho bầu cử tổng thống 2028, từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Sự chú ý này xuất phát từ cách ông Newsom xử lý các cuộc bố ráp nhập cư ở thành phố Los Angeles (California), phản ứng với nỗ lực tái phân chia khu vực bầu cử của phe Cộng hòa và đặc biệt là những màn bắt chước lối viết mạng xã hội kiểu ông Trump.

Nếu trước đây từng có lúc giữ thái độ nhã nhặn với Tổng thống Mỹ, thì giờ đây ông Newsom đã chọn cách đối đầu công khai, áp dụng chiến lược mà nhóm của ông gọi là “flood the zone” (tạm dịch: dồn dập phủ sóng). Ông liên tục công kích, còn ông Trump thì không ngừng đáp trả. Từ đầu nhiệm kỳ 2 đến nay, ông Trump đã nhắc đến ông Newsom nhiều hơn bất kỳ chính khách Dân chủ nào khác, kể cả bà Kamala Harris (đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024).

Sự đối đầu lên đến đỉnh điểm khi ông Trump tung các video chế giễu vị thống đốc bang California, còn ông Newsom đáp trả bằng cáo buộc Tổng thống Mỹ mắc chứng mất trí nhớ, đồng thời ghim hình ảnh chế giễu ông Trump trên tài khoản mạng xã hội chính thức.

Theo Washington Post, nhiều đảng viên Dân chủ vốn khao khát được dẫn dắt coi ông Newsom là lá cờ đầu của đảng này. Chiến lược gia Alex Hoffman nhận xét: “Đảng Dân chủ lúc này quá thiếu lãnh đạo, đến mức họ sẽ chấp nhận bất kỳ ai. Và Newsom đang lấp khoảng trống đó”. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến hoài nghi rằng một chính khách thuộc đảng Dân chủ đến từ bang California có thực sự là lựa chọn tốt nhất cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Một số thống đốc khác thuộc đảng Dân chủ cũng nổi lên: JB Pritzker ở bang Illinois hay Wes Moore ở bang Maryland. Nhưng ông Newsom vẫn gây chú ý nhất, đặc biệt khi vị thống đốc này kêu gọi cử tri California tạm thời “vẽ” lại bản đồ bầu cử để bù lại số ghế cho đảng Dân chủ khi số ghế đảng Cộng hòa tăng lên.

Ông Trump cũng dành sự tập trung khác thường cho ông Newsom: Tổng thống Mỹ nhắc đến ông Newsom 41 lần trong các bài đăng và email chính thức, nhiều hơn cả các đối thủ cũ và các thành viên đảng Dân chủ nổi bật khác. Thậm chí ông Trump còn đặt một biệt danh mỉa mai cho vị thống đốc bang California.

Những màn khẩu chiến này tạo nên cuộc đấu tay đôi chưa từng thấy giữa Tổng thống Mỹ và một thống đốc bang. Các nhà phân tích nhận định ông Newsom là người đầu tiên trong đảng Dân chủ dùng chính phong cách khiêu khích của ông Trump để phản công.

Từ “bắt tay” đến đối đầu

Ông Newsom và ông Trump chào hỏi nhau trong một sự kiện năm 2018. Ảnh: AFP

Đầu năm nay, khi thành phố Los Angeles (California) đối mặt với vụ cháy rừng khủng khiếp, ông Newsom vẫn “bắt tay” hợp tác với ông Trump.

Nhưng sau khi Nhà Trắng triển khai Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles để trấn áp biểu tình chống chính sách nhập cư vào tháng 6/2025, mối quan hệ giữa cả hai đã rạn nứt hoàn toàn. Ông Trump gọi ông Newsom là “bất tài”, thậm chí đề xuất bắt giữ vị thống đốc này. Đáp lại, ông Newsom nói: “Đây là hình ảnh một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đe dọa bắt một thống đốc - điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại”.

Những bài đăng của ông Newsom trên mạng xã hội thu hút hàng chục triệu lượt xem. Thậm chí, vị thống đốc California còn bắt chước phong cách viết toàn chữ in hoa của ông Trump. Các bài đăng kiểu này giúp tài khoản chính thức của ông Newsom tăng hơn nửa triệu người theo dõi chỉ trong một tháng.

Tuy nhiên, sự gay gắt không chỉ đến từ mỗi ông Trump. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cũng công kích ông Newsom bằng ngôn từ xúc phạm nặng nề, cho thấy cuộc đối đầu này ngày càng trượt dài vào những màn đấu khẩu cá nhân.

Chiến lược gia đảng Dân chủ Brad Bannon nhận định: “Ông Newsom là nhân vật Dân chủ nổi bật nhất trong mùa hè qua”. Nhưng ông Bannon cũng cảnh báo điều này có thể thay đổi khi ông Trump chuyển mũi nhọn sang những nơi khác như thành phố Chicago (bang Illinois), nơi vệ binh quốc gia có thể được triển khai.