Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ chính sách truy quét nhập cư của ông Trump

Ngày 8-9, Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của Tổng thống Donald Trump về vấn đề nhập cư, cho phép đặc vụ Mỹ tiến hành các cuộc truy quét ở bang California nhằm trục xuất người dựa trên những tiêu chí rộng như chủng tộc hoặc ngôn ngữ, theo hãng tin Reuters.

Các thẩm phán ra phán quyết với tỉ lệ 6-3, tạm ngưng lệnh của Tòa án Liên bang tại Los Angeles, vốn cấm các đặc vụ chặn hoặc bắt người mà không có “nghi ngờ hợp lý” rằng những người này đang ở Mỹ bất hợp pháp. Tòa án Liên bang tại Los Angeles hồi tháng 7 cho rằng các cuộc truy quét có thể vi phạm Tu chính án thứ Tư

Phán quyết của tòa cấp dưới cũng cấm việc dựa vào yếu tố chủng tộc, sắc tộc, hoặc nếu họ nói tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Anh với giọng nước ngoài, cùng nhiều yếu tố khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bộ Tư pháp Mỹ không hài lòng phán quyết của Tòa án Liên bang tại Los Angeles nên đã gửi đơn khẩn cấp tới Tòa án Tối cao. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các giới hạn do tòa cấp dưới áp đặt chẳng khác nào một “chiếc áo bó” đối với các nhân viên thực thi chính sách trấn áp nhập cư.

Đa số trong Tòa án Tối cao không đưa ra lý do khi chấp nhận đơn khẩn cấp của chính quyền ông Trump nhằm chặn lệnh của tòa cấp dưới.

Tuy nhiên, Thẩm phán Brett Kavanaugh viết riêng ủng hộ quyết định này, cho rằng việc hỏi nhanh những người hội tụ nhiều tiêu chí “thường tình” để nghi ngờ nhập cư bất hợp pháp là hợp lý.

Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom đã lên án gay gắt quyết định của Tòa án Tối cao.

“Đa số thẩm phán Tòa án Tối cao do ông Trump lựa chọn vừa trở thành tổng đạo diễn cho một cuộc diễu hành khủng bố sắc tộc ở Los Angeles” - ông Newsom nói.

Tổng Chưởng lý bang California - ông Rob Bonta gọi hành động của Tòa án Tối cao là “đáng thất vọng”.

Ông Bonta cũng cho rằng việc tòa chấp nhận sử dụng yếu tố chủng tộc trong thực thi nhập cư mâu thuẫn với phán quyết cách đây hai năm khi tòa bác bỏ việc dùng chủng tộc để thúc đẩy đa dạng trong tuyển sinh đại học.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump hoan nghênh phán của tòa.

“Đây là chiến thắng cho sự an toàn của người dân California và cho pháp quyền. Các nhân viên thực thi luật nhập cư sẽ không bị cản trở và sẽ tiếp tục bắt giữ, trục xuất những kẻ giết người, hiếp dâm, thành viên băng đảng, và những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội khác…” - phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ Tricia McLaughlin nói.