Đòn trả đũa khủng khiếp của Iran khiến hàng loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông bị tàn phá, lính Mỹ ồ ạt rút đi

Một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: CNN-News18.

Các nguồn tin khác cũng cho thấy mức độ thiệt hại lớn đối với các căn cứ quân sự Mỹ. Ảnh vệ tinh do BBC công bố tuần trước cho thấy các căn cứ Al-Sader và Al-Ruwais của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng như căn cứ hải quân của Mỹ tại Bahrain, xuất hiện những hố đen lớn tại vị trí từng là các công trình. Các căn cứ Ali Al-Salem ở Kuwait, Al-Udeid ở Qatar và Prince Sultan ở Saudi Arabia cũng ghi nhận thiệt hại có thể quan sát từ vệ tinh, theo phân tích của BBC và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Theo báo cáo, các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại khoảng 800 triệu USD cho các căn cứ của Mỹ chỉ trong hai tuần đầu của cuộc chiến.

Khi chiến sự bắt đầu, có gần 40.000 binh sĩ Mỹ hiện diện trong khu vực. Hiện nay, một phần trong số họ đã được rút đi, thậm chí tới tận châu Âu, trong khi nhiều người khác phải chật vật duy trì hoạt động quân sự trong điều kiện “làm việc từ xa”.

“Đúng là chúng tôi có thể thiết lập các trung tâm tác chiến tạm thời, nhưng chắc chắn năng lực sẽ bị suy giảm” - Thượng sĩ Wes J. Bryant, cựu chuyên gia xác định mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm Không quân Mỹ, nói với New York Times. “Bạn không thể đặt toàn bộ thiết bị đó lên nóc một khách sạn chẳng hạn. Một số thứ rất cồng kềnh".

Việc di dời hàng loạt hàng nghìn binh sĩ cũng đặt ra câu hỏi về mức độ chuẩn bị của Mỹ trước khả năng Iran trả đũa. Theo chính lời Tổng thống Donald Trump, ông đã hoàn toàn bất ngờ khi Iran tấn công đáp trả các quốc gia vùng Vịnh khác.

Các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại cảng Shuaiba, một trung tâm tác chiến tạm thời đã bị tấn công, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Máy bay không người lái và tên lửa của Iran cũng nhắm vào căn cứ không quân Ali Al Salem và trại Camp Buehring.

Tại Bahrain, một máy bay không người lái tấn công một chiều đã gây hư hại thiết bị liên lạc tại trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Manama. Tại Saudi Arabia, tên lửa và UAV đã đánh trúng 5 máy bay tiếp nhiên liệu tại căn cứ Prince Sultan. Tại Qatar, Iran nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Al Udeid.

Các quan chức nói với New York Times rằng khả năng tiến hành chiến tranh của Mỹ đã bị suy giảm do những thiệt hại này.

Trên thực tế, các quan chức cho biết nhiều binh sĩ hiện đã được di dời tới “khách sạn và các tòa nhà văn phòng” trên khắp khu vực, thậm chí tới châu Âu. Việc phía Mỹ công bố thông tin này có thể nhằm răn đe Iran không tiếp tục tấn công các căn cứ.

Dù vậy, việc bố trí binh sĩ trong các công trình dân sự làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ đang sử dụng dân thường như “lá chắn sống”. Điều này từng gây tranh cãi trong những ngày đầu chiến sự, khi Iran tấn công một khách sạn tại Bahrain và được cho là đã làm bị thương hai nhân viên Lầu Năm Góc. Trước đây, Mỹ và Israel từng biện minh cho số lượng lớn thương vong dân sự là thiệt hại phụ trong các cuộc không kích.

“Từ khi chiến tranh bắt đầu, binh sĩ Mỹ đã rời các căn cứ quân sự tại các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) để ẩn náu trong khách sạn và văn phòng. Họ sử dụng công dân GCC làm lá chắn sống” - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội.

“Các khách sạn ở Mỹ từ chối đặt phòng cho các sĩ quan có thể gây nguy hiểm cho khách. Khách sạn tại GCC cũng nên làm như vậy” - ông nói, kèm theo ảnh chụp email từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ được cho là cho thấy các đặc vụ liên bang bị từ chối lưu trú tại một khách sạn Hilton ở khu vực Minneapolis hồi đầu năm.

Các cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng cũng làm dấy lên tranh luận trong nội bộ các quốc gia vùng Vịnh về mục đích cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự, trong khi chính họ phải hứng chịu thiệt hại.

Những thông tin này cho thấy rõ hơn về các tổn thất mà Mỹ phải chịu, trong khi vẫn cố gắng duy trì hình ảnh sức mạnh.

Quân đội Mỹ vẫn giữ kín thông tin về thương vong, và các chuyên gia cho rằng mức độ thiệt hại đối với các căn cứ đã bị báo cáo thấp hơn thực tế. Giới chức mới chỉ xác nhận 13 người thiệt mạng, trong khi số người bị thương được cho là lên tới hàng trăm.

Đầu tháng này, các công ty Mỹ như Planet Labs và Vantor cho biết sẽ trì hoãn việc công bố ảnh vệ tinh về các khu vực bị ảnh hưởng. Các công ty nói đây là quyết định tự đưa ra, dù một phát ngôn viên của Vantor cho biết: “Trong thời điểm xung đột địa chính trị, Vantor có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập chặt chẽ hơn để ngăn chặn việc lạm dụng thông tin địa không gian nhạy cảm và giúp bảo vệ lực lượng đồng minh cũng như dân thường".

Trong khi đó, chính quyền Mỹ đã đăng tải hàng loạt video ghi lại các cuộc không kích với chất lượng thấp trên mạng xã hội, ghép cùng hình ảnh từ trò chơi điện tử và bóng bầu dục, nhằm tôn vinh các đòn tấn công như biểu tượng của sự áp đảo.

Tổng thống Trump liên tục tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến, đồng thời gọi mọi thông tin trái ngược với chiến thắng của Mỹ là “tin giả”. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng những cách làm này không thể hiện sức mạnh, mà trái lại còn phơi bày sự tàn khốc của quyền lực Mỹ.