Trung Quốc phản ứng mạnh khi Mỹ kêu gọi NATO, G7 trừng phạt các nước mua dầu Nga

Trung Quốc đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Washington sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các đồng minh NATO áp thuế đối với các nước mua dầu của Nga.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ljubljana, Slovenia hôm 13/9, nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ làm phức tạp thêm vấn đề, đồng thời tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại.

Trung Quốc là một quốc gia lớn có trách nhiệm và cũng là một quốc gia có thành tích tốt về các vấn đề hòa bình và an ninh… và những gì Trung Quốc làm là khuyến khích các cuộc đàm phán hòa bình và thúc đẩy giải quyết chính trị các vấn đề nóng thông qua đối thoại, ông Vương Nghị nói.

Ông nói thêm rằng thế giới đang phải đối mặt với "sự hỗn loạn đan xen và xung đột liên tục", đòi hỏi sự hợp tác đa phương thay vì đối đầu.

Tuyên bố của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump công khai kêu gọi các quốc gia NATO ngừng mua dầu thô của Nga và thậm chí còn đề xuất mức thuế phụ từ 50-100% đối với Trung Quốc vì nước này mua dầu của Nga.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: SCMP

Trong một bức thư gửi các thành viên NATO và "thế giới" hôm 13/9, ông Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh vẫn đang mua năng lượng của Nga.

Gọi những giao dịch mua bán này là "gây sốc", ông Trump cảnh báo rằng điều đó làm suy yếu đáng kể vị thế đàm phán của họ với Moscow, đồng thời thúc đẩy hành động tập thể.

"Tôi sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga khi tất cả các quốc gia NATO đồng ý và bắt đầu làm điều tương tự, và khi tất cả các quốc gia NATO ngừng mua dầu từ Nga", ông Trump viết.

Mỹ đã áp đặt mức thuế quan nặng nề, lên tới 50%, lên Ấn Độ vì New Delhi vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa phải chịu những hình phạt tương tự.

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi khi ông Trump và đội ngũ của nhà lãnh đạo Mỹ gia tăng kêu gọi hành động rộng rãi hơn.

Một tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ hôm 13/9 cho biết rằng Bộ trưởng Bessent, trong cuộc hội đàm trực tuyến với các Bộ trưởng Tài chính G7, đã nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ đối với các nước G7 rằng nếu họ thực sự cam kết chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, họ nên cùng Mỹ áp thuế đối với các nước mua dầu từ Nga.

Bất chấp những lời đe dọa liên tục, ông Trump vẫn chưa áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào đối với Moscow. Điều này khiến các quan chức ở Kiev thất vọng, đặc biệt là trong bối cảnh các đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các địa điểm ở Ukraine.