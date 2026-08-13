Đồ chơi tình dục khiến đội phá bom Washington D.C. xuất trận

Lúc 7 giờ ngày 12/8 (giờ Mỹ), khi phần lớn người dân Washington D.C. còn đang tất tả trên đường đi làm, một đoạn đại lộ Wisconsin bất ngờ rơi vào trạng thái “không phận sự miễn vào”.

Lý do nghe khá nghiêm trọng: một người đặt một gói đồ đáng ngờ vào thùng rác gần trạm cứu hỏa Tenleytown. Nhân chứng trình báo, người đó để lại một thiết bị điện tử màu xanh-đen với những sợi dây điện lộ ra ngoài.

Trạm cứu hỏa Tenleytown ở Washington DC, gần nơi một người hôm 12/8/2026 vứt bỏ món đồ chơi người lớn. Ảnh: Google Maps.

Trong một thành phố vốn không thiếu những tình huống khiến lực lượng an ninh phải cảnh giác, hình ảnh ấy đủ để kích hoạt quy trình ứng phó.

Và thế là đội phá bom của Sở Cảnh sát Metropolitan D.C. xuất hiện. Đi cùng còn có cả đơn vị chó nghiệp vụ K-9.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường để gỡ vật thể nghi bom sáng 12/8/2026. Ảnh: 7News.

Đại lộ Wisconsin, đoạn từ phố 40th đến phố Warren, bị phong tỏa trong gần hai giờ. Một số làn đường ở các tuyến phố lân cận cũng bị chặn, khiến dòng xe cộ cả hai chiều gần như đứng hình.

Nói cách khác, chỉ một chiếc hộp nằm trong thùng rác đã khiến cả khu phố bước vào một buổi sáng “không ai được phép vội vàng đi làm”.

Đại lộ Wisconsin, đoạn từ phố 40th đến phố Warren, bị phong tỏa trong gần hai giờ trong giờ cao điểm sáng 12/8/2026. Ảnh: 7News.

Khi “bom” được kiểm tra kỹ hơn

Theo báo cáo sự việc mà Fox 5 có được, thiết bị được mô tả ban đầu là một “thiết bị điện tử màu xanh-đen” có dây điện lộ ra ngoài.

Nghe qua khá giống mô tả của một quả bom tự chế.

Nhưng sau khi đội phá bom kiểm tra kỹ, cảnh sát kết luận thiết bị không gây nguy hiểm.

Và đây là lúc câu chuyện chuyển từ thể loại phim hành động sang hài đen.

Báo cáo của cảnh sát cuối cùng xác định vật thể là một “thiết bị bơm điện tử cầm tay dành cho người lớn” – uyển ngữ của “sex toy”.

Vậy là sau gần hai giờ phong tỏa đường phố, sự xuất hiện của đội phá bom, chó nghiệp vụ và cả một cuộc điều tra về “thiết bị đáng ngờ”, thủ phạm gây náo loạn giao thông hóa ra chẳng có ý định làm nổ tung Washington.

Nó chỉ có một đời sống riêng tư hơi phức tạp.

Một số người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra hình dáng thiết bị và cho rằng nó có thể là Zolo Blowbot, hoặc một sản phẩm tương tự. Theo thông tin từ nhà sản xuất Zolo, thiết bị này có các chế độ điều chỉnh lực hút và chức năng sấy nhằm phục vụ vệ sinh. Giá bán hiện nay của sản phẩm là hơn 300 USD.

Có lẽ đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà câu “đồ chơi này đắt tiền đấy” hoàn toàn không giúp tình hình bớt đáng ngờ.

Sản phẩm Blowbot của hãng Zolo. Ảnh: Zolo.

Hai giờ phong tỏa cho một món đồ chơi

Cảnh sát sau đó giải tỏa hiện trường và đại lộ Wisconsin được mở lại. Không có ai bị thương.

Nhưng sự cố đặt ra một câu hỏi khá thú vị: làm thế nào một món đồ chơi tình dục lại có thể khiến cả đội phá bom phải xuất quân?

Câu trả lời rất đơn giản: trong thế giới an ninh, một thiết bị điện tử có dây điện lộ ra, bị bỏ trong thùng rác gần cơ sở cứu hỏa và được người dân báo cáo là vật khả nghi hoàn toàn đủ để lực lượng chức năng phải coi nó là mối đe dọa tiềm tàng.

Không ai có thể nhìn vào một món đồ màu xanh-đen với dây điện lòng thòng rồi nói: “Ồ, chắc ai đó vừa có một đêm khá vui”.

Cảnh sát cũng chẳng thể đánh cược bằng suy đoán như vậy.

Vì thế, đội phá bom được gọi tới. Chó nghiệp vụ cũng được huy động. Đường phố bị phong tỏa.

Cuối cùng, sau quá trình kiểm tra, “quả bom” được xác nhận là một thiết bị có công dụng hoàn toàn khác.

Có thể nói, đây là lần hiếm hoi mà đội phá bom đã làm đúng nhiệm vụ, còn quả bom thì không tồn tại.

Không phải lần đầu đồ chơi tình dục “gây tắc đường”

Nếu tưởng đây là sự cố hy hữu duy nhất, thì chưa hẳn.

Tháng 9/2022, một chiếc xe tải đầu kéo bị lật trên một tuyến cao tốc ở bang Oklahoma và làm hàng hóa trên xe văng tung tóe ra đường. Trong số đó có đồ chơi tình dục và chất bôi trơn.

Cảnh tượng trên đường cao tốc khi ấy đủ kỳ quặc để phóng viên truyền hình Jim Gardner của KWTV News 9 phải buông một câu bình luận đầy ẩn ý khi đưa tin từ trực thăng.

Anh nói chiếc xe tải đã bị lật và “mất hàng” trên đường, đồng thời cho biết còn “rất nhiều thứ phải dọn dẹp”.

Một cách mô tả hoàn toàn chính xác.

Nhưng nếu so với sự cố ở Washington, vụ Oklahoma có vẻ vẫn “thành thật” hơn: ở đó, đồ chơi tình dục thực sự nằm giữa đường. Còn tại Washington, nó chỉ cần nằm trong một chiếc thùng rác là đủ khiến cả một tuyến phố đóng cửa.

Sự cố ở Washington D.C. vì thế có thể được xem là một bài học quan trọng về an ninh đô thị: Đừng đánh giá một vật thể đáng ngờ qua vẻ ngoài. Nhưng cũng đừng vứt đồ chơi tình dục có dây điện lộ thiên vào thùng rác gần trạm cứu hỏa nếu bạn không muốn cả đội phá bom đến “kiểm tra hàng”.

Và nếu phải đặt nhạc nền cho câu chuyện này, có lẽ Roxette đã có sẵn một lựa chọn hoàn hảo: “It must have been love, but it’s over now”.

Chỉ có điều, lần này tình yêu kết thúc không phải bằng một cuộc chia tay. Mà bằng gần hai giờ tắc đường.

Một đơn vị chó nghiệp vụ K-9 của cảnh sát Mỹ. Ảnh: Metra.

“Chắc hẳn đã từng yêu, nhưng giờ thì hết rồi”

Ca khúc “It Must Have Been Love” là của Roxette, bộ đôi nhạc pop-rock nổi tiếng của Thụy Điển gồm Marie Fredriksson và Per Gessle. Ca khúc ra mắt năm 1987.

Phiên bản nổi tiếng nhất là bài hát được chỉnh sửa và đưa vào soundtrack phim “Pretty Woman” (1990) với Julia Roberts và Richard Gere đóng vai chính, từ đó trở thành một trong những hit lớn nhất của Roxette.

Câu “It must have been love, but it’s over now” chính là điệp khúc nổi tiếng của bài hát. Nghĩa là “Chắc hẳn đã từng yêu, nhưng giờ thì hết rồi”.