Nga tiết lộ thông tin về nghi phạm vụ đánh bom xe cảnh sát ở Moscow

Giới chức Nga phong tỏa hiện trường vụ nổ. Ảnh: RiaNovosti

Interfax hôm nay (24/2) dẫn thông báo của Ủy ban Điều tra Nga xác nhận, "một người đi bộ" đã kích hoạt một quả bom tự chế lúc 0h05 (4h05, giờ Hà Nội) gần một xe tuần tra của cảnh sát ở khu vực ga Savelovsky, thủ đô Moscow (Nga).

"Vụ việc khiến một cảnh sát giao thông thiệt mạng, hai cảnh sát bị thương", Ủy ban Điều tra Nga thông tin. Theo RiaNovosti, cảnh sát giao thông Moscow thiệt mạng là Trung úy Denis Bratushchenko, gia nhập lực lượng từ năm 2019.

Giới chức Nga ban đầu nghi ngờ nghi phạm đã bỏ trốn, nhưng sau khi kiểm tra camera an ninh, họ xác nhận người này đã thiệt mạng tại hiện trường.

Động cơ của vụ đánh bom đang được điều tra, danh tính của nghi phạm chưa được xác định. Đoạn video ghi lại vụ nổ cho thấy thiết bị nổ mà nghi phạm mang theo có sức công phá lớn, khiến chiếc xe biến dạng.