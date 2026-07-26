Ông Trump đột ngột đổi máy bay vì lo ngại bị ám sát

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Air Force One tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, ngày 13 tháng 5 năm 2026. Ảnh Getty Images

Theo tờ NYT, ông Trump đã rời Ankara trên chiếc chuyên cơ Air Force One đời cũ thay vì chiếc Boeing 747-8 mới do Qatar tặng, vốn thiếu các khả năng phòng thủ tương tự. Các quan chức được cho là tin rằng có một mối đe dọa đáng tin cậy từ "các lực lượng ủy nhiệm của Iran" đối với tính mạng của tổng thống.

Sự thay đổi này trùng hợp với các báo cáo cho rằng Israel đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, cho thấy Iran đang lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào ông Trump. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ tin rằng Israel đang cố gắng khiêu khích ông Trump tăng cường các cuộc tấn công chống lại Iran, theo tờ NYT.

Mỹ và Israel đã giết chết hàng chục quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự của Iran trong chiến dịch ném bom của họ, bao gồm cả nhà lãnh đạo tối cao lâu năm của nước này, Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công có chủ đích vào khu nhà riêng của ông ở Tehran vào ngày 28 tháng 2.

Sau đó, Trump tuyên bố ông nằm trong danh sách mục tiêu ám sát của Iran và cảnh báo rằng hàng nghìn tên lửa sẽ được bắn vào nước này nếu họ tìm cách ám sát ông.

Nhà lãnh đạo mới của Iran, Mojtaba Khamenei, đã tuyên bố sẽ trả thù cho cha mình trong tháng này, mà không nhắc đến tên Trump. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình ở Iran đã kêu gọi cái chết của Trump trong các đám rước tang lễ dành cho Khamenei cha và các quan chức khác.

Thỏa thuận ngừng bắn đã sụp đổ trong tháng này khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công vào Iran để đáp trả các vụ tấn công vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Hai nước trước đó đã xung đột vì những cách hiểu khác nhau về bản ghi nhớ được ký kết vào ngày 17 tháng 6.