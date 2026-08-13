FBI điều tra vụ nhân viên IT Triều Tiên 'lọt' vào cơ quan chính phủ Mỹ

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Theo Federal News Network, ông Todd Hemmen, Phó Trợ lý Giám đốc phụ trách Chi nhánh Năng lực mạng của FBI tiết lộ, cơ quan này gần đây đã phát hiện một nhân viên IT từ xa của Triều Tiên làm việc cho chính phủ liên bang Mỹ.

Thông tin được ông Hemmen đưa ra tại một diễn đàn do Digital Government Institute tổ chức ở Washington ngày 28-7 khi được hỏi liệu chương trình đưa nhân viên IT ra nước ngoài của Bình Nhưỡng đã xâm nhập khu vực chính phủ Mỹ hay chưa.

Ông Hemmen thừa nhận FBI vẫn đang làm rõ vụ việc, đồng thời bày tỏ "khó hiểu" về quy trình của cơ quan liên bang đã tuyển dụng người này.

Quan chức FBI không tiết lộ cơ quan chính phủ nào liên quan, cũng như danh tính của nhân viên IT Triều Tiên. Hiện chưa rõ người này có tiếp cận hoặc lấy cắp thông tin nhạy cảm của chính phủ Mỹ hay không.

Các hoạt động của nhân viên IT Triều Tiên trước đây chủ yếu được phát hiện trong khu vực tư nhân. Theo ông Hemmen, số trường hợp tại doanh nghiệp vẫn cao hơn rất nhiều, nhưng những hoạt động này hiện đã ảnh hưởng tới cả khu vực chính phủ Mỹ ở một mức độ nhất định.

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng một số quốc gia khác đang tăng cường đối phó mạng lưới nhân viên IT của Triều Tiên. Washington và các đồng minh cáo buộc Bình Nhưỡng sử dụng lực lượng lao động công nghệ ở nước ngoài để thu ngoại tệ, qua đó hỗ trợ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Những nhân viên này được cho là hoạt động cả trong và ngoài Triều Tiên, sử dụng nhiều cách để xin việc từ xa tại các công ty nước ngoài.

Cuối tháng 7 vừa qua, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và 8 quốc gia khác đã phát cảnh báo chung, cho rằng nhân viên IT Triều Tiên có thể trở thành mối đe dọa nội bộ đối với các tổ chức tuyển dụng họ.

Theo cảnh báo, các hoạt động liên quan có thể bao gồm lấy dữ liệu ra khỏi hệ thống, đánh cắp tiền mã hóa và chiếm đoạt thông tin nhạy cảm.

Đây không phải lần đầu mạng lưới lao động IT của Triều Tiên bị phát hiện có liên hệ với các hợp đồng của chính phủ Mỹ.

Năm 2025, một người đàn ông tại bang Maryland bị kết án 15 tháng tù vì tạo điều kiện để một công dân Triều Tiên sống ở nước ngoài thực hiện các hợp đồng phát triển phần mềm cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).