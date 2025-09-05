Tổng thống Putin: Nga có thể tấn công bất kỳ binh sĩ phương Tây nào được triển khai đến Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Reuters.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố 26 quốc gia đã cam kết cung cấp bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine, bao gồm cả lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

“Nếu một số binh sĩ xuất hiện ở Ukraine, đặc biệt là vào lúc này, trong các hoạt động quân sự, chúng tôi cho rằng đây sẽ là mục tiêu hợp pháp để tiêu diệt”, ông Putin phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Vladivostok ngày 5/9.

“Và nếu các quyết định dẫn đến hòa bình, hòa bình lâu dài được đưa ra, thì tôi hoàn toàn không thấy sự hiện diện của binh sĩ phương Tây trên lãnh thổ Ukraine có nghĩa lý gì, chấm hết”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Phía Nga từ lâu đã cho rằng một trong những lý do cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là để ngăn NATO kết nạp Kiev làm thành viên và triển khai lực lượng tại Ukraine.