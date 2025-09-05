Sau nhiều tháng Nga liên tục mở rộng tấn công, cả nguồn tin từ Ukraine, phương Tây lẫn Nga đều xác nhận rằng các đơn vị tiền tuyến của Kiev đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng đến mức báo động.

Đơn vị tiền tuyến Ukraine. (Nguồn: MW)

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của Ukraine hiện chỉ duy trì được 47–48% quân số. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đang phải điều chuyển liên tục các lữ đoàn từ nơi này sang nơi khác để vá lỗ hổng phòng thủ, thay vì có lực lượng dự bị thực sự.

Trước đó, Cựu Tham mưu trưởng Lữ đoàn Azov của Ukraine Bogdan Krotevich, cũng thừa nhận các đơn vị tiền tuyến chỉ còn khoảng 30% quân số tiêu chuẩn, gần như không đủ sức chiến đấu. Ông cho rằng, ngay cả trong trường hợp Kiev có thể huy động gấp 100.000 binh sĩ, thì những tân binh này cũng cần ít nhất một tháng huấn luyện cơ bản trước khi ra chiến trường, sự bổ sung đó chỉ có thể cải thiện tình hình trong thời gian rất ngắn trước khi mọi thứ quay lại trạng thái ban đầu.

Tình trạng thiếu hụt này xuất phát từ thương vong khổng lồ mà Ukraine phải gánh chịu trong hơn 3 năm giao tranh toàn diện.

Tài liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine hồi tháng 8 cho thấy, tổng số quân nhân thiệt mạng và mất tích đã vượt quá 1,7 triệu người. Riêng năm 2022, Ukraine mất 118.500 binh sĩ; năm 2023 là 405.400; năm 2024 con số tăng lên 595.000; chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, thêm 621.000 người nữa không còn trong quân ngũ. Nghị sĩ Ukraine Artem Dmytruk tiết lộ rằng danh sách những người mất tích hiện đã vượt quá một triệu và phần lớn nhiều khả năng đã tử trận, trong khi thân nhân của họ vẫn chưa hề được thông báo.

Đặc biệt, các đơn vị nghĩa vụ chịu thương vong nặng nề nhất, có nơi lên tới 80–90%. Tờ Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin cho biết, quân đội Ukraine đã buộc phải tuyển những người đàn ông nghèo từ nông thôn, đưa họ ra chiến trường chỉ sau hai ngày huấn luyện vội vã. Theo quan sát của các chuyên gia phương Tây tại hiện trường, tuổi thọ trung bình của những binh sĩ này trong các trận đánh ác liệt chỉ kéo dài khoảng bốn giờ.

Cùng với nhân sự, kho vũ khí thời Liên Xô của Ukraine cũng đang dần cạn kiệt. Các quốc gia phương Tây vốn là nguồn cung chính cho Kiev nay lại gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì tốc độ viện trợ. Sự kết hợp của tổn thất nặng nề, thiếu hụt quân số, cạn kiệt vũ khí và khó khăn tiếp tế khiến giới quan sát lo ngại rằng Ukraine khó có thể duy trì chiến sự lâu dài.

Nếu phòng tuyến sụp đổ, Nga có thể sẽ tận dụng cơ hội để đẩy mạnh tốc độ tiến công, mở rộng vùng kiểm soát nhanh chóng hơn.