Điểm nóng xung đột ngày 25-1: Nga tung vũ khí "đe dọa nghiêm trọng" Ukraine

Nga bắt đầu triển khai mẫu máy bay không người lái (UAV) tốc độ cao Geran-5 mới trong xung đột với Ukraine trong bối cảnh Cục tình báo quân sự Ukraine tiết lộ nhiều bộ phận quan trọng của UAV này có nguồn gốc từ những công ty phương Tây và Trung Quốc. Các linh kiện được cho là từ Đức và Trung Quốc, với vi mạch dường như sản xuất tại Mỹ.

Ngoài ra, mảnh vỡ thu được từ chiếc Geran-5 rơi ở Ukraine hồi đầu tháng 1 cho thấy hàng loạt chức năng mới của thiết bị này. Chuyên gia cho rằng nếu được triển khai rộng rãi, vũ khí này có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với hệ thống phòng không Ukraine.

Theo truyền thông địa phương, trong tháng 1, Ukraine đã bắn rơi 2 chiếc, một chiếc gần Kyiv và một chiếc khác gần Dnipro.

Mảnh vỡ của Geran-5 bị Ukraine bắn hạ. Ảnh: GUR

Một mảnh vỡ khác của Geran-5. Ảnh: GUR

Được trang bị động cơ phản lực turbo của Trung Quốc, Geran-5 có thân hình trụ dài gắn liền với cánh, khác với các phiên bản trước đó dựa trên mẫu máy bay không người lái hình tam giác Shahed của Iran.

Với tốc độ tối đa ước tính 600 km/h, Geran-5 nhanh hơn đáng kể so với Geran-3 chạy bằng động cơ phản lực có tốc độ tối đa dưới 400 km/h.

Ngoài ra, Geran-5 có tầm bắn gần 1.000 km và có thể mang tải trọng 90 kg. Có nhiều đồn đoán Nga sẽ mở rộng tầm bắn của vũ khí này bằng cách thả giữa không trung từ máy bay phản lực có người lái.

Trong bài phát biểu tại WEF Davos, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga dường như đang sản xuất nhiều tên lửa đạn đạo cùng máy bay không người lái, lên tới 500 chiếc/ngày. Con số này tăng gấp 3 lần sản lượng của nhà máy Nga tại đặc khu kinh tế Alabuga so với đầu năm 2025, thời điểm tình báo Ukraine cho biết Moscow chỉ sản xuất khoảng 170 máy bay không người lái.

Sự xuất hiện của Geran-5 đánh dấu thay đổi rõ rệt trong trọng tâm chiến lược máy bay không người lái của Nga. Trong khi chuyên gia dự đoán đợt tấn công bằng máy bay không người lái hàng ngày sẽ ngày càng tăng, số lượng trung bình phóng mỗi ngày tương đối ổn định ở mức hơn 170 chiếc. Theo một báo cáo do Viện Khoa học và An ninh Quốc tế công bố tuần này, Moscow có xu hướng tập trung phát triển công nghệ đánh bại hệ thống phòng không của Ukraine.

Trong số những cải tiến khác được Cơ quan tình báo Ukraine báo cáo gần đây, có máy bay không người lái Geran-2 được trang bị tên lửa phòng không di động.