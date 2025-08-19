Đi xe máy "cà tàng" trên phố Alaska, người đàn ông không ngờ được ông Putin tặng xe máy xịn

Ông Mark Warren lái chiếc xe máy do Tổng thống Nga Putin tặng (ảnh: Reuters)

Hôm 15/8, nhân viên của Đại sứ quán Nga đã trao tặng chiếc xe máy hiệu Ural cho Mark Warren (cư dân Alaska) tại khách sạn Anchorage, nơi phái đoàn Nga lưu trú trong thời gian hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga diễn ra.

Sự kiện đặc biệt này được báo giới Nga và Reuters đưa tin hôm 18/8.

“Đây là món quà cá nhân từ Tổng thống Liên bang Nga”, Andrei Ledenev – nhân viên Đại sứ quán Nga tại Mỹ – nói với Warren.

Trong niềm vui khó tả, Warren đã nhảy lên chiếc xe mới, với Ledenev ngồi sau và một người đàn ông khác ngồi lên thùng xe phụ, để thử xe.

“Khác nhau một trời một vực”, Warren nói.

“Tôi thích chiếc xe cũ của tôi, nhưng chiếc này rõ ràng là tốt hơn rất nhiều”, Warren nói.

“Tôi không nói nên lời. Thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều”, người đàn ông nói thêm.

Món quà bất ngờ từ Tổng thống Nga được trao tặng sau khi các phóng viên của Channel 1 (kênh truyền hình Nga) bắt gặp Warren lái xe trên đường phố, vài giờ trước khi hội nghị hôm 15/8 diễn ra.

Các phóng viên đã dừng lại để chiêm ngưỡng chiếc xe máy của Warren, được sản xuất bởi hãng Ural. Nhà máy đầu tiên của hãng này thành lập năm 1941, tại Liên Xô. Năm 2022, Ural chuyển các nhà máy lắp ráp từ Nga sang Kazakhstan để tránh các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Trụ sở chính của hãng này giờ đặt tại Washington (Mỹ). Về mặt pháp lý, Ural hiện tại là thương hiệu Mỹ, có nguồn gốc và giá trị lịch sử từ Nga.

Trả lời Valentin Bogdanov (phóng viên của Channel 1), Warren cho biết ông đã phải rất khó khăn để tìm kiếm phụ tùng thay thế cho chiếc xe, kể cả bộ đề mới, vì nhà máy sản xuất của hãng Ural “nằm ở châu Âu”.

“Vậy đối với ông, nếu các nhà lãnh đạo giải quyết cuộc xung đột (Ukraine) ở Alaska, ý tôi là ông Trump và ông Putin, thì ông nghĩ kết quả sẽ tốt chứ?”, phóng viên Bogdanov hỏi.

“Được chứ. Mọi chuyện sẽ tốt thôi”, Warren nói.