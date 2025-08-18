Tổng thống Pháp nói Ukraine có thể phải thừa nhận mất lãnh thổ để đổi lấy hòa bình

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

“Trong khuôn khổ ngừng bắn hay một thỏa thuận hòa bình, một quốc gia có thể thừa nhận việc mất lãnh thổ”, Điện Elysee đăng phát biểu của ông Macron trên mạng xã hội X.

“Ukraine sẽ không thừa nhận các vùng lãnh thổ bị mất thuộc chủ quyền của bên khác, nhưng có thể phải công nhận việc mất lãnh thổ do hành động quân sự. Điều đó không đi ngược lại luật pháp quốc tế. Đó là sự nhượng bộ đáng kể”, ông Macron nói thêm.

Tổng thống Pháp cũng đề cập việc Ukraine sẽ khó có thể chấp nhận mất lãnh thổ nếu không nhận được sự bảo trợ từ các đồng minh phương Tây.

“Sau hơn 3 năm xung đột và quá nhiều thương vong, sẽ không quốc gia nào chấp nhận mất lãnh thổ nếu không có bảo đảm rằng phần còn lại của đất nước sẽ được bảo vệ”, ông Macron nói.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, liên minh các quốc gia ủng hộ Ukraine đã nhóm họp hôm Chủ nhật để “thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Kiev”. Vấn đề này sẽ tiếp tục được bàn thảo trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Ông Macron nói mục tiêu là vạch ra “khuôn khổ nhằm bảo đảm một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine”.

Ý tưởng gửi quân tới Ukraine từng bị các nước phương Tây loại trừ, nay cũng nhen nhóm lại. “Một số nước sẵn sàng gửi quân, tham gia các vai trò như huấn luyện, hỗ trợ hậu cần cho tới hiện diện ở những khu vực không có giao tranh, tức là không nằm ở tiền tuyến hay vùng tranh chấp”, ông Macron nói, đồng thời nhấn mạnh vấn đề triển khai lực lượng sẽ được thảo luận với ông Trump “để làm rõ mức độ sẵn sàng tham gia của Mỹ”.

Ông Zelensky hiện đã tới Washington và là một trong các lãnh đạo có mặt sớm nhất. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng xác nhận sẽ cùng ông Zelensky tới Nhà Trắng trong ngày 18/8.