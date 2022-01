"Dẹp giặc" đã xong, bao giờ binh sĩ Nga rút khỏi Kazakhstan?

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thông báo lực lượng gìn giữ hòa bình cho Nga dẫn đầu sẽ sớm rút quân khỏi quốc gia Trung Á. Tuần trước, ông Tokayev đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, có hiệu lực đến ngày 19.1.

Binh sĩ Nga sẽ rời Kazakhstan trong vòng 2 ngày tới.

Theo Sputnik, ông Tokayev nói binh sĩ Nga và các lực lượng thuộc liên minh quân sự CSTO sẽ rút khỏi Kazakhstan trong vòng 2 ngày tới. Toàn bộ hoạt động rút quân sẽ diễn ra không quá 10 ngày.

“Nhiệm vụ chính của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO đã hoàn thành. Trong vòng 2 ngày, quá trình rút quân sẽ bắt đầu. Toàn bộ hoạt động kéo dài không quá 10 ngày”, ông Tokayev ngày 11.1 cho biết.

Tuần trước, Tổng thống Kazakhstan đã kích hoạt điều khoản trong liên minh quân sự CSTO, yêu cầu quân đội Nga và các nước thành viên tới hỗ trợ vì lực lượng an ninh Kazakhstan có thể mất khả năng kiểm soát thành phố Almaty.

Xuất phát từ các cuộc biểu tình của người dân do giá nhiên liệu leo thang, các phần tử khủng bố đã kích động thành bạo lực vũ trang. “Do đây là cuộc bạo loạn có vũ trang do khủng bố quốc tế gây ra, Kazakhstan đã yêu cầu các nước thành viên CSTO hỗ trợ. Chúng tôi có thể mất quyền kiểm soát Almaty – thành phố lớn nhất”, ông Tokayev nói với các nghị sĩ Kazakhstan.

Chỉ sau 24 giờ từ khi ông Tokayev gửi yêu cầu vào ngày 5.1, Nga là đã đưa khoảng 3.000 lính dù cùng nhiều trang thiết bị quân sự tới Kazakhstan trên 75 máy bay vận tải.

Đến ngày 9.1, tình hình về cơ bản đã được kiểm soát. Một ngày sau, ông Tokayev tuyên bố lực lượng an ninh đã đập tan âm mưu đảo chính.

Ông Tokayev đã thanh trừng các quan chức cấp cao trong Ủy ban An ninh Quốc gia, do cơ quan an ninh này thất bại trong việc phát hiện từ sớm các âm mưu khủng bố.

Trong cuộc họp với lãnh đạo các nước thành viên CSTO ngày 10.1, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói những kẻ khủng bố đã sử dụng chiến thuật tương tự như cách lật đổ chính phủ Ukraine năm 2014.

