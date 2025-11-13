Dấu hiệu tàu sân bay Type 004 của Trung Quốc có bước đột phá

Dấu hiệu tàu sân bay Type 004 của Trung Quốc sẽ dùng hai lò phản ứng hạt nhân, tương tự như thiết kế của tàu sân bay Mỹ. Ảnh: TWZ.

Theo trang mạng The War Zone (TWZ) của Mỹ, ảnh chụp mới nhất tại xưởng đóng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), cho thấy cấu trúc mới lộ diện trên thân tàu được cho là lớp vỏ bảo vệ lò phản ứng hạt nhân. Cấu trúc này tương tự như thiết kế bảo vệ lò phản ứng trên các tàu sân bay hạt nhân hiện nay của Mỹ.

TWZ nhận định đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong việc đóng tàu sân bay đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân, sau khi đã có 3 tàu sân bay thông thường chạy dầu.

Động cơ hạt nhân được xem là bước tiến nhảy vọt đối với tàu sân bay, đem lại tầm hoạt động gần như không giới hạn, đồng thời cung cấp nguồn điện lớn cho radar, cảm biến và các hệ thống khác. Trên thế giới hiện nay chỉ có hai quốc gia sở hữu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân là Mỹ và Pháp. Mỹ có 10 tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz và một tàu sân bay lớp Ford. Pháp có duy nhất một tàu sân bay Charles de Gaulle.

Ngoài dấu hiệu về lò phản ứng hạt nhân, ảnh chụp cũng cho thấy tàu Type 004 của Trung Quốc sẽ có 4 đường phóng máy bay – nhiều hơn tàu sân bay mới nhất là Phúc Kiến. Type 004 cũng sẽ được trang bị máy phóng điện từ (EMALS).

Hình ảnh được chụp tại xưởng đóng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: TWZ/X.

Song song với việc đóng tàu Type 004, nhiều nguồn tin cho biết Bắc Kinh đang chuẩn bị đóng thêm một tàu sân bay thông thường tại xưởng đóng tàu Giang Nam – nơi từng đóng tàu Phúc Kiến. Con tàu mới được xem là phiên bản nâng cấp của tàu Phúc Kiến, tạm gọi là Type 003A.

Theo tờ TWZ, việc phát triển cùng lúc hai mẫu tàu sân bay khác nhau được cho là phù hợp với năng lực đóng tàu rất lớn của Trung Quốc. Tàu sân bay Type 003A sẽ có lợi thế về chi phí thấp hơn và ít rủi ro kỹ thuật hơn, trong khi Type 004 với động cơ hạt nhân là bước tiến tham vọng hơn nhằm tạo ra đột phá trong ngành đóng tàu của Trung Quốc.