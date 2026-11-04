Đảng Dân chủ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện
Các hãng truyền thông Mỹ dự báo đảng Dân chủ giành thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện, khi giành được nhiều ghế vốn là "thành trì" của đảng Cộng hoà.
AP xác định đảng Dân chủ đã giành kiểm soát Thượng viện, sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ở Hạ viện.
Điều này đồng nghĩa đảng Dân chủ sẽ có thể ngăn cản chương trình lập pháp của Tổng thống Trump và tiến hành các cuộc điều tra trên diện rộng đối với chính quyền của ông. Lãnh đạo Mỹ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao và các quan chức cấp cao.
Người ủng hộ ăn mừng khi truyền thông dự đoán ứng viên Dân chủ James Talarico giành chiến thắng ở Texas hôm 3/11. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ reo hò khi theo dõi kết quả bầu cử trước khi ứng viên Dân chủ James Talarico phát biểu tại Texas hôm 3/11. Ảnh: AP
Ứng viên Dân chủ Adam Hamilton giành chiến thắng trrong cuộc bầu cử vào Thượng viện ở bang Kansas, khi vượt qua nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall, mang lại cú hích bất ngờ cho phe Dân chủ trong cuộc đua giành quyền kiểm soát quốc hội.
Lần đầu tranh cử, ông Hamilton là tác giả của nhiều cuốn sách và mục sư nổi tiếng tại Giáo hội Giám lý Liên hiệp. Ứng viên này đã cam kết sẽ thu hẹp bất đồng giữa hai đảng.
Ông Hamilton phát biểu tại một nhà hàng ở thành phố Kansas hôm 31/10. Ảnh: AP
Theo AP, ứng viên Dân chủ Sherrod Brown đã đánh bại nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Jon Husted trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Ohio.
Ông Husted được bổ nhiệm vào chức vụ này để thay thế cho ông JD Vance, người trở thành Phó tổng thống. Ông Brown từng phục vụ ba nhiệm kỳ ở Thượng viện cho đến khi mất ghế vào năm 2024.
Ứng viên Dân chủ Sherrod Brown tại Cleveland hôm 24/10. Ảnh: AP
CNN dự báo hạ nghị sĩ Dân chủ James Talarico sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện ở bang Texas, đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Ken Paxton, người hiện là tổng chưởng lý bang.
Ông Talarico, 37 tuổi, là thành viên đảng Dân chủ đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ để đại diện cho bang Texas trong 38 năm qua. Chiến thắng của ông là một trong những bất ngờ lớn nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ, khi ông đánh bại ứng viên Cộng hòa ngay tại bang Texas, nơi Tổng thống Trump từng giành chiến thắng với cách biệt gần 14 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2024.
Nghị sĩ James Talarico trong sự kiện tranh cử ở bang Texas hôm 2/11. Ảnh: AP
Người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Hạ viện tại bang Colorado Manny Rutinel reo hò tại sự kiện đêm bầu cử ở Commerce City. Ảnh: AP
Người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Thượng viện James Talarico ăn mừng kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại thành phố Austin, bang Texas. Ảnh: AFP
Ứng viên thống đốc đảng Cộng hòa Byron Donalds (giữa) ăn mừng tại sự kiện trong đêm bầu cử ở thành phố Hollywood, bang Florida. Ảnh: AP
Người ủng hộ reo hò khi theo dõi kết quả bầu cử của ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Thượng viện Adam Hamilton tại thành phố Overland Park, bang Kansas. Ảnh: AP
CNN dự đoán ứng viên đảng Dân chủ Annie Andrews sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện ở bang Nam Carolina, đánh bại thượng nghị sĩ đương nhiệm Darline Graham và giúp đảng này giành lại một ghế mà phe Cộng hòa đã nắm giữ trong gần ba thập kỷ.
Đối thủ ban đầu của bà Andrews là thượng nghị sĩ Lindsey Graham, song ông Graham đã đột ngột qua đời hồi tháng 7. Em gái ông là bà Darline Graham sau đó được thống đốc bang bổ nhiệm để hoàn thành nhiệm kỳ của anh trai và đã quyết định ra tranh cử để có một nhiệm kỳ trọn vẹn.
Bà Graham (trái) và bà Andrews. Ảnh: AP
Các hãng truyền thông Mỹ như CNN, NBC News đồng loạt dự báo đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện. NBC News dự đoán đảng Dân chủ dự kiến giành ít nhất 244 trong tổng số 435 ghế.
Ứng viên đảng Dân chủ Rebecca Bennett đánh bại hạ nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Thomas Kean Jr. để trở thành đại diện cho khu vực bầu cử số 7 của bang New Jersey tại Hạ viện.
Đây được coi là thắng lợi quan trọng đối với đảng Dân chủ trong nỗ lực giành thế đa số ở Hạ viện. Ông Kean, người đang ở nhiệm kỳ thứ hai, được xem là một trong những nghị sĩ Cộng hòa dễ bị tổn thương nhất trong cuộc bầu cử. Các siêu ủy hành động chính trị (SPAC) đã rút ngân sách dùng để hỗ trợ ông Kean trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử.
Ứng viên đảng Dân chủ Rebecca Bennett ôm con gái khi trao đổi với báo giới tại bang New Jersey hôm 27/10. Ảnh: AP
Decision Desk HQ, đối tác thăm dò ý kiến của báo Hill và kênh NewsNation, dự đoán đảng Dân chủ sẽ giành được quyền kiểm soát Hạ viện từ tay phe Cộng hòa. Hãng tin Newsmax cũng đưa ra dự đoán tương tự.
Theo kết quả cập nhật của AP, đảng Dân chủ hiện có 90 ghế tại Hạ viện, nhiều hơn 42 ghế so với đảng Cộng hòa. Trong đó, một ghế tại bang Bắc Carolina đã bị "lật".
Đảng Dân chủ đã giành được ghế đầu tiên mà phe Cộng hòa nắm giữ tại Hạ viện, khi ứng viên đảng Dân chủ Jamie Ager chiến thắng trong cuộc đua vào chiếc ghế bỏ trống tại bang Bắc Carolina do nghị sĩ Cộng hòa Chuck Edwards để lại khi nghỉ hưu. Ông Edwards đã bị Hạ viện khiển trách vì đã có hành vi không phù hợp đối với hai nữ nhân viên trẻ tại văn phòng của mình.
Đảng Dân chủ kỳ vọng xuất thân từ nghề nông của ông Ager sẽ giúp chính trị gia này thu hút cử tri ở vùng nông thôn. Ông đã đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Jennifer Balkcom, nghị sĩ tại cơ quan lập pháp cấp bang.
Ứng viên đảng Dân chủ Jamie Ager (phải) và người ủng hộ tại Asheville, Bắc Carolina hôm 31/10. Ảnh: AFP
Người ủng hộ vui mừng sau khi thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff tái đắc cử. Ảnh: Reuters
Niềm vui của người ủng hộ cựu thống đốc Roy Cooper khi chính trị gia thuộc đảng Dân chủ này chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Thượng viện. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Chris Pappas phản ứng trước thông tin về kết quả bỏ phiếu. Ảnh: Reuters
Chính trị gia đảng Cộng hòa Ashley Moody đánh bại ứng viên đảng Dân chủ Angie Nixon để tiếp tục làm thượng nghị sĩ đại diện cho bang Florida. Bà Moody đảm nhận chức vụ này sau khi được Thống đốc Florida Ron DeSantis lựa chọn để thay cho ông Macro Rubio, khi ông trở thành Ngoại trưởng Mỹ vào năm 2025.
Là cựu tổng chưởng lý bang Florida, bà Moody sẽ đảm nhiệm hai năm cuối cùng trong nhiệm kỳ bắt đầu hồi năm 2022 của ông Rubio.
Thượng nghị sĩ Moody phát biểu tại Daytona Beach, Florida hôm 30/10. Ảnh: AP
Một quan chức Nhà Trắng cho biết sự kiện theo dõi kết quả bầu cử do Tổng thống Trump chủ trì đang diễn ra tại Phòng Đông, với sự tham dự của các thành viên nội các và cố vấn chính trị. Những bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cho thấy tâm trạng của ông không mấy vui vẻ khi liên tục phàn nàn về cách đưa tin của Fox News liên quan cuộc bầu cử.
Trong bối cảnh các điểm bỏ phiếu lần lượt đóng cửa và sự lạc quan của đảng Cộng hòa có dấu hiệu suy giảm, các quan chức Nhà Trắng khẳng định Tổng thống sẽ không can thiệp vào bầu cử bằng cách ban bố thiết quân luật hoặc khuyến khích giới chức không chứng nhận kết quả.
Trước đó, một số người ủng hộ ông Trump và những người phủ nhận tính chính đáng của các cuộc bầu cử đã công khai kêu gọi ông sử dụng thiết quân luật trong bầu cử giữa kỳ.
CNN dự đoán cựu thống đốc Roy Cooper sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Bắc Carolina, đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Michael Whatley.
Ông Cooper, một trong những ứng viên được đảng Dân chủ đặt nhiều kỳ vọng ngay từ đầu chu kỳ bầu cử, sẽ trở thành người đầu tiên thuộc đảng này được bầu vào Thượng viện từ bang Bắc Carolina kể từ năm 2008.
Ông Roy Cooper (trước) đi bỏ phiếu sớm ở Raleigh, Bắc Carolina ngày 15/10. Ảnh: AFP
Bắc Carolina từ lâu được xem là mục tiêu khó chinh phục của đảng Dân chủ trong các kỳ bầu cử gần đây. Bang này trở thành địa bàn trọng điểm để đảng tìm cách giành ghế từ tay đảng Cộng hòa sau khi Thượng nghị sĩ Thom Tillis, người đã giữ chức hai nhiệm kỳ, năm ngoái tuyên bố sẽ không tái tranh cử.
Bắc Carolina vốn là bang mà Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong cả ba kỳ bầu cử. Ông Cooper đã liên tục dẫn trước ông Whatley, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, trong các cuộc thăm dò dư luận và gây quỹ tranh cử.
Trong sự nghiệp chính trị kéo dài 4 thập kỷ, ông Cooper chưa từng thất bại trong một cuộc bầu cử nào. Chính trị gia 69 tuổi này từng giành chiến thắng trong 6 cuộc bầu cử cấp bang.
Kết quả thăm dò của AP cho thấy người dân mong muốn sự thay đổi, khi khoảng 3/4 cử tri cảm thấy "tức giận" hoặc "không hài lòng" với tình hình hiện tại của đất nước. Đặc biệt, cử tri trẻ tuổi dường như đã quay lưng đáng kể với đảng Cộng hòa, sau khi ông Trump giành được sự ủng hộ từ nhóm này hồi năm 2024.
Hai năm trước, tỷ lệ cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ Tổng thống Trump và cựu phó tổng thống Kamala Harris gần như ngang nhau. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử lần này, khoảng 7/10 cử tri thuộc nhóm tuổi trên cho biết đã bỏ phiếu cho ứng viên Hạ viện của đảng Dân chủ tại khu vực bầu cử của mình.
Theo khảo sát, cử tri trẻ tuổi chỉ chiếm khoảng 10% tổng số người đi bầu, điều hạn chế tác động của sự chuyển dịch này đối với kết quả chung. Tuy nhiên, xu hướng đó vẫn khiến đảng Cộng hòa gặp khó khăn hơn trong việc giành chiến thắng.
Cử tri chờ để vào điểm bỏ phiếu tại Los Angeles hôm 3/11. Ảnh: AP
Tại bang Nam Carolina, nơi Tổng thống Donald Trump giành được 58% số phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Darline Graham đang có tỷ lệ phiếu thấp hơn ông Trump ít nhất 10 điểm phần trăm tại hầu như tất cả các hạt.
Đây là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng đối với bà Graham, thượng nghị sĩ được bổ nhiệm vào vị trí này. Bà đang đối đầu với ứng viên đảng Dân chủ Annie Andrews để giành chiếc ghế từng thuộc về người anh quá cố Lindsey Graham.
NBC News dự đoán ứng viên đảng Dân chủ Chris Pappas đã đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa John Sununu trong cuộc đua giành ghế Thượng viện tại bang New Hampshire.
Ông Chris Pappas trong cuộc tranh luận tại thành phố Manchester, bang New Hampshire ngày 28/10. Ảnh: AP
Các thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons, Cory Booker, John Reed, Edward Markey lần lượt tái đắc cử ở bang Delaware, New Jersey, Rhode Island và Massachusetts. Ứng viên Dân chủ Juliana Stratton cũng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào ghế thượng nghị sĩ ở bang Illinois.
Người dân chụp ảnh trước các biển hiệu vận động tranh cử tại thành phố West Palm Beach, bang Florida. Ảnh: AFP
Dan Quirk đưa theo ba con đi bầu cử ở thành phố Rochester, bang New York. Ảnh: AP
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Ảnh: AP
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử gần thị trấn Perry, bang Kansas. Ảnh: AP
Ứng viên thống đốc đảng Dân chủ Rob Sand đưa theo vợ con đi bỏ phiếu tại thành phố Des Moines, bang Iowa. Ảnh: AP
Theo dự báo của CNN, thượng nghị sĩ bang Georgia Jon Ossoff sẽ tái đắc cử, qua đó giúp đảng Dân chủ giữ được một ghế quan trọng tại Thượng viện mà đảng Cộng hòa từng xem là mục tiêu hàng đầu.
Chiến thắng của ông Ossoff tại một bang mà Tổng thống Trump đã thắng cách đây hai năm gần như chắc chắn sẽ làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của thượng nghị sĩ này. Ông là thượng nghị sĩ Dân chủ đầu tiên được bầu để đảm nhận nhiệm kỳ trọn vẹn thứ hai tại bang Georgia kể từ năm 1990.
Thượng nghị sĩ Jon Ossoff phát biểu tại Decatur, Georgia hôm 2/11. Ảnh: AP
Theo cập nhật mới nhất của AP, đảng Dân chủ đã giành được 4 ghế ở Florida, 4 ghế ở Georgia, 1 ghế ở Ohio, Kentucky, Vermont.
Đảng Cộng hòa giành hai ghế ở Florida, một ghế ở Kentucky.
Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện sẽ được bầu lại trong đợt này. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, đảng của Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếm thế đa số sít sao ở Hạ viện với tỷ lệ 218-214.
Theo AP, thượng nghị sĩ đương nhiệm Mark Warner của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng để tiếp tục đại diện cho bang Virginia tại Thượng viện Mỹ, đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Bert Mizusawa. Đây là nhiệm kỳ thứ tư của ông Warner tại Thượng viện, nơi chính trị gia này giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện. Ông Mizusawa là thiếu tướng lục quân Mỹ về hưu và từng tham chiến ở Afghanistan.
Ông Wagner phát biểu tại Chesapeake, Virginia hôm 24/10. Ảnh :AFP
Indiana và Kentucky là hai bang đầu tiên đóng cửa các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vào lúc 18h ngày 3/11. Đến 19h, các điểm bỏ phiếu tại 6 bang khác cũng đã đóng cửa.
Trong cuộc bầu cử này, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại, bên cạnh chức vụ thống đốc tại 36 bang. Đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm ba ghế ở Hạ viện và 4 ghế tại Thượng viện để giành quyền kiểm soát cả hai viện từ tay đảng Cộng hòa.
Nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện, đảng Dân chủ sẽ có thể ngăn cản chương trình lập pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiến hành các cuộc điều tra trên diện rộng đối với chính quyền của ông. Thất bại tại Thượng viện cũng sẽ đe dọa khả năng của lãnh đạo Mỹ trong việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao và các quan chức cấp cao.
Do đó, cuộc bầu cử sẽ định đoạt quyền lực của ông Trump trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ. Sự kiện này cũng là dịp để cử tri trên toàn nước Mỹ đánh giá Tổng thống Trump, trong bối cảnh sự bất bình trước chi phí sinh hoạt tăng cao và cuộc chiến với Iran đang khiến dư luận quay lưng với đảng Cộng hòa.
Ông Trump quay trở lại nắm quyền vào năm ngoái với lời hứa sẽ giảm giá cả, nhưng lạm phát, thuế quan và giá nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Trung Đông đang khiến người dân Mỹ gặp nhiều khó khăn.
Người phụ nữ dán sticker "Tôi đã bỏ phiếu" tại Iowa. Ảnh: AP
Các cử tri đi bỏ phiếu tại New York, Mỹ hôm 3/11. Ảnh: AP
Nguồn: https://vnexpress.net/my-bat-dau-kiem-phieu-trong-bau-cu-giua-ky-5140465.ht...Nguồn: https://vnexpress.net/my-bat-dau-kiem-phieu-trong-bau-cu-giua-ky-5140465.html-04/11/2026 07:18 AM (GMT+7)