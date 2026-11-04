Đảng Dân chủ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội

AP xác định đảng Dân chủ đã giành kiểm soát Thượng viện, sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ở Hạ viện.

Điều này đồng nghĩa đảng Dân chủ sẽ có thể ngăn cản chương trình lập pháp của Tổng thống Trump và tiến hành các cuộc điều tra trên diện rộng đối với chính quyền của ông. Lãnh đạo Mỹ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao và các quan chức cấp cao.

Người ủng hộ ăn mừng khi truyền thông dự đoán ứng viên Dân chủ James Talarico giành chiến thắng ở Texas hôm 3/11. Ảnh: Reuters

Người ủng hộ reo hò khi theo dõi kết quả bầu cử trước khi ứng viên Dân chủ James Talarico phát biểu tại Texas hôm 3/11. Ảnh: AP