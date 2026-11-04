Tổng thống Trump chúc mừng đảng Dân chủ, nêu lý do đảng Cộng hòa thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Thông điệp của tôi là: xin chúc mừng đảng Dân chủ. Tôi mong muốn được hợp tác với quý vị vì lợi ích của đất nước chúng ta”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết ông dự định sẽ làm việc với đảng Dân chủ, đồng thời khẳng định: “Tôi quen biết nhiều thành viên đảng Dân chủ, tôi nắm trong tay quyền phủ quyết tuyệt đối, và tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung”.

“Tôi nghĩ họ sẽ muốn hợp tác với tôi”, ông Trump nói, “Nếu không, tôi sẽ phủ quyết mọi thứ, và chắc chắn họ không muốn điều đó xảy ra”.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng lý do nhiều ứng viên đảng Cộng hòa thất cử là vì tên ông không có trên lá phiếu. “Tôi cho rằng vì tên tôi không xuất hiện trên lá phiếu - một điều không thể thay đổi được - nên kết quả mới như vậy”, ông Trump nói, “Nếu tôi có tên trên lá phiếu, chúng ta đã giành chiến thắng rồi”.

Lý giải về những thất bại của đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ nói thêm: “Trong một số trường hợp, cử tri không ưng ý các ứng cử viên; có những ứng viên không phải là bạn của tôi, và các cử tri trung thành hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Vì vậy, họ đã chọn cách không đi bỏ phiếu. Thật đáng tiếc, bởi lẽ nếu tôi có tên trên lá phiếu, chúng ta đã dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng đáng tiếc là tôi lại không có tên”.

Một cử tri ủng hộ đảng Dân chủ ăn mừng tại sự kiện đêm bầu cử ở thành phố Overland Park, bang Kansas, ngày 3-11. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy thất vọng hay không, Tổng thống Trump cho biết ông đã “nỗ lực hết mình” và “cống hiến tất cả những gì có thể”.

“Tôi đã cố gắng hỗ trợ các ứng viên đắc cử, nhưng họ đã không giành được chiến thắng”, nhà lãnh đạo Mỹ nói, “Cử tri đã không đi bỏ phiếu như lẽ ra họ phải làm. Nếu tôi có tên trên lá phiếu, họ chắc chắn đã đi bỏ phiếu rồi. Nhưng họ lại không làm vậy. Chuyện là như thế đấy, bạn biết không? Đây chỉ là một thời điểm cụ thể, một tình huống từng xảy ra nhiều lần trước đây”.

Đài CNN và Đài NBC News vừa dự báo 2 ứng viên Đảng Dân chủ là ông Adam Hamilton (bang Kansas) và ông Josh Turek (bang Iowa) giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện. Cả hai ghế này hiện do Đảng Cộng hòa nắm giữ. Như vậy, đảng Dân chủ đã có đủ 51 ghế để chiếm đa số tại Thượng viện.

Trước đó, Đài CNN đã dự báo đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện. Với kết quả này, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.