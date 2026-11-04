Cục An ninh mạng cảnh báo việc phát tán clip bắt ghen ở TPHCM

Những video này lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 3/11/2026, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Theo ghi nhận, không chỉ hình ảnh xô xát, nhiều dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm của những người liên quan cũng bị chia sẻ rộng rãi, kèm theo các bình luận suy diễn, xúc phạm. Một số tài khoản còn cắt ghép, đăng lại video nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Việc lan truyền nhanh chóng khiến sự việc trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trong khi đó, những người xuất hiện trong clip có nguy cơ chịu tổn thương về tâm lý, danh dự và nhân phẩm khi hình ảnh đời tư bị đưa ra công khai.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, tôn trọng quyền riêng tư và không biến những sự việc cá nhân thành nội dung để câu view, câu like.

Từ vụ việc, Cục An ninh mạng khuyến cáo người dân không tự ý quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải những khoảnh khắc riêng tư, đặc biệt là các vụ mâu thuẫn tình cảm, xô xát. Việc chia sẻ clip, hình ảnh nhạy cảm hoặc thông tin định danh của người khác khi chưa được đồng ý có thể xâm phạm quyền riêng tư và dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Người dùng mạng xã hội cần tránh bình luận lăng mạ, miệt thị hoặc lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu xâm phạm dữ liệu cá nhân, người dân không nên tiếp tục chia sẻ mà cần thông báo cho cơ quan chức năng.

Đối với người bị quay lén, bôi nhọ hoặc phát tán dữ liệu cá nhân nhạy cảm, cần lưu giữ bằng chứng như đường dẫn, hình ảnh, bài viết và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Phân tích về trách nhiệm pháp lý, luật sư Đặng Văn Dũng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hãng Luật Quốc tế Tự Do cho biết, Điều 32 và Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh, đời sống riêng tư và bí mật cá nhân. Vì vậy, việc tự ý ghi hình, sử dụng hoặc công khai hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được đồng ý có thể xâm phạm quyền dân sự được pháp luật bảo vệ.

Theo luật sư, người trực tiếp quay clip, kể cả chỉ gửi video cho người khác đăng tải, vẫn có thể phải chịu trách nhiệm nếu hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người xuất hiện trong clip.

Người trực tiếp đăng tải có thể phải bồi thường thiệt hại, xin lỗi, cải chính công khai; bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác, tội vu khống nếu đủ yếu tố cấu thành. Người tải clip về rồi chia sẻ lại cũng không mặc nhiên được miễn trách nhiệm.

Từ đoạn clip được chia sẻ rầm rộ, nhiều thông tin của những người liên quan đã bị cộng đồng mạng tìm kiếm, lan truyền.

Cụ thể, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, Luật An ninh mạng năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hành vi thu thập, sử dụng, công khai hoặc phát tán trái phép hình ảnh, video, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân trên không gian mạng có thể bị xử lý tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Nghị định 330/2026/NĐ-CP, buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành.

Luật sư Đặng Văn Dũng nhấn mạnh, ngay cả khi hai người liên quan là vợ chồng hợp pháp, người bị phản bội cũng không đương nhiên có quyền công khai clip nhạy cảm. Đối với hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, Nghị định 109/2026/NĐ-CP quy định một số trường hợp kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng trái pháp luật có thể bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Tuy nhiên, việc xác định vi phạm cần căn cứ vào tình trạng hôn nhân và các dấu hiệu pháp lý cụ thể, không thể chỉ dựa trên hình ảnh thân mật trong clip.