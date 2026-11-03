Đại giáo chủ Iran chấp nhận đàm phán với Mỹ, giá dầu giảm mạnh

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tối 2/11 thông báo, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã chấp nhận và trao quyền cho chính phủ Iran thực hiện các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ. Ông Pezeshkian khẳng định, trên cơ sở này, Iran sẽ nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột thông qua đối thoại. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, không được đề cập.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran thông báo việc lãnh tụ tối cao nước này chuẩn y đàm phán với Mỹ. Động thái đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Iran vừa có chuỗi 3 ngày thảo luận liên tiếp với các nhà trung gian Qatar tại Doha và Tehran.

Mỹ và Iran đang nỗ lực đàm phán trong bối cảnh eo biển Hormuz bị đóng cửa trở lại. Đồ họa: ChatGPT.

Sáng 2/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố Tehran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48h, nếu Washington chấp nhận đề xuất do Iran đưa ra. Tiếp đó, phát biểu với báo giới trước khi rời Turkmenistan trở về Tehran chiều 2/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này vẫn đang giao thiệp ngoại giao chặt chẽ với hai nhà trung gian Qatar và Pakistan, để xây dựng giải pháp chấm dứt chiến tranh với Mỹ. Ông Araghchi đồng thời cho biết Iran đã chuyển cho trung gian một kế hoạch hòa bình mới để gửi tới Mỹ.

Truyền thông và giới phân tích nhận định những tín hiệu đàm phán liên tiếp, đã tác động tích cực lên thị trường năng lượng, giúp giá dầu thô thế giới giảm mạnh. Tại thời điểm 0h sáng 3/11, dầu thô thế giới giảm gần 8%, xuống còn 104,43 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2026, giá dầu thô về dưới ngưỡng 105 USD/thùng, phản ánh kỳ vọng rất lớn của thị trường với triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và đàm phán Mỹ-Iran đạt kết quả tích cực.