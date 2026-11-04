ĐBQH đồng tình tăng mức phạt vi phạm hành chính để bảo đảm tính răn đe

Chiều 4/11, thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đồng tình tăng mức phạt để bảo đảm tính răn đe, tương xứng với lợi ích bất hợp pháp mà người vi phạm thu được, đồng thời lưu ý phải bảo đảm khả năng thi hành.

Tăng mức phạt phải đi đôi với khả năng thi hành

Góp ý về mức phạt tiền tại Điều 24 và Điều 25 của dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi – Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long cho biết, dự thảo đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Đại biểu đồng tình với việc điều chỉnh mức phạt nhằm tăng tính răn đe, tương xứng với lợi ích bất hợp pháp mà người vi phạm thu được, nhất là đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và những lĩnh vực có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho cộng đồng.

ĐBQH tham dự phiên thảo luận chiều 4/11. Ảnh: Media Quốc hội

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần phân biệt rõ giữa tăng mức phạt để tăng tính răn đe và tăng mức phạt nhưng không bảo đảm khả năng thi hành.

ĐBQH Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn Vĩnh Long. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu đề nghị Chính phủ khi quy định khung tiền phạt đối với từng lĩnh vực cần đánh giá tác động dựa trên ba yếu tố: mức độ nguy hiểm của hành vi, lợi ích bất hợp pháp thu được và khả năng thực tế thi hành quyết định xử phạt.

Đặc biệt, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục tình trạng ban đầu, xử lý ô nhiễm, phá dỡ công trình vi phạm, nộp lại số lợi bất hợp pháp. Theo đại biểu, mục tiêu quan trọng không chỉ là thu tiền phạt mà còn phải khắc phục hậu quả và chấm dứt hành vi vi phạm.

Đề nghị quy định chặt việc ngừng cung cấp điện, nước

Góp ý về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) cho biết, dự thảo đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chuyển biện pháp ngừng cung cấp điện, nước, internet, viễn thông và tạm dừng một số thủ tục liên quan đến phương tiện từ nhóm biện pháp cưỡng chế sang nhóm biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

ĐB Dương Khắc Mai - Đoàn Lâm Đồng. Ảnh: Media Quốc hội

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị tiếp tục cân nhắc việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ khi tổ chức, cá nhân đã được yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng không chấp hành.

Theo đại biểu, biện pháp này có thể được áp dụng ngay trong quá trình xử lý, trước khi có quyết định xử phạt. Trong khi đó, điện, nước và hạ tầng viễn thông là những dịch vụ thiết yếu, việc ngừng cung cấp có thể ảnh hưởng không chỉ đến người vi phạm mà còn cả người lao động, khách hàng và các chủ thể khác cùng sử dụng hạ tầng.

Do đó, cần quy định chặt chẽ căn cứ xác định sự cần thiết, phạm vi tác động, thời hạn áp dụng; bảo đảm không làm gián đoạn dịch vụ thiết yếu và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba. Đồng thời, phải quy định rõ trách nhiệm khôi phục dịch vụ kịp thời khi căn cứ áp dụng không còn.

Đối với biện pháp tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện hoặc cấp giấy điều khiển phương tiện khi quá thời hạn hẹn giải quyết vụ việc mà tổ chức, cá nhân chưa đến làm việc, đại biểu đề nghị làm rõ điều kiện áp dụng với từng chủ thể, nhất là trường hợp phương tiện đã chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký.

ĐBQH Lê Hữu Trí - Đoàn Khánh Hòa. Ảnh: Media Quốc hội

Cùng quan điểm cần bảo đảm quyền lợi của người dân, đại biểu Lê Hữu Trí (Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa) đề nghị rà soát quy định về hành vi vi phạm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và điều kiện áp dụng biện pháp xử lý; tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền giải trình, khiếu nại của người dân.

Đại biểu cũng lưu ý cần đánh giá kỹ tác động của các biện pháp xử phạt mới, việc điều chỉnh thời hiệu và tăng mức phạt tiền; gắn sửa đổi luật với nâng cao trách nhiệm của cán bộ thực thi. Theo đại biểu, xử lý vi phạm hành chính phải nghiêm minh nhưng không máy móc, không đánh đổi quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.