Đảng Dân chủ được dự báo kiểm soát Hạ viện

Đảng Dân chủ 'lật' thêm một ghế ở Hạ viện

Ứng viên đảng Dân chủ Rebecca Bennett đánh bại hạ nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Thomas Kean Jr. để trở thành đại diện cho khu vực bầu cử số 7 của bang New Jersey tại Hạ viện.

Đây được coi là thắng lợi quan trọng đối với đảng Dân chủ trong nỗ lực giành thế đa số ở Hạ viện. Ông Kean, người đang ở nhiệm kỳ thứ hai, được xem là một trong những nghị sĩ Cộng hòa dễ bị tổn thương nhất trong cuộc bầu cử. Các siêu ủy hành động chính trị (SPAC) đã rút ngân sách dùng để hỗ trợ ông Kean trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử.

Ứng viên đảng Dân chủ Rebecca Bennett ôm con gái khi trao đổi với báo giới tại bang New Jersey hôm 27/10. Ảnh: AP