Lời kể của thai phụ sau khi bị xe ô tô chèn ép, tông ngã

Ngày 4/11, trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc nữ tài xế điều khiển ô tô có hành vi chèn ép, tông ngã một phụ nữ mang thai đi xe máy trên đường Hoàng Liên.

Liên quan đến vụ việc, chị P.T.T. (SN 1990, trú tại phường Cam Đường), người phụ nữ mang thai bị ô tô chèn ép, tông ngã cho biết, hiện chị đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai. Sức khỏe của chị và thai nhi vẫn chưa ổn định, khiến chị vô cùng lo lắng.

Chị T đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo lời kể của chị T., khoảng 14h50 ngày 1/11, chị điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hoàng Liên thì suýt xảy ra va chạm với ô tô mang BKS 24A-376.xx do một phụ nữ điều khiển.

Thời điểm đó, chiếc ô tô đang đỗ bên đường bất ngờ rẽ ra đường chính nhưng không bật đèn xi nhan, suýt đâm trúng xe máy của chị T. Sau tình huống này, chị T. nhìn về phía tài xế ô tô rồi tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên, theo lời chị T., nữ tài xế sau đó bất ngờ tăng tốc, liên tục điều khiển ô tô chèn ép chị trên một quãng đường dài. Khi đến trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại gần ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, người phụ nữ lái ô tô ép xe chị T. phải dừng lại, khiến hai bên xảy ra tranh cãi.

Chị T. kể, nữ tài xế ô tô hỏi chị nhìn gì. Khi chị giải thích và thắc mắc về việc chiếc xe rẽ ra đường nhưng không bật xi nhan, người này đáp: "Tao không thích xi nhan đấy".

Trước hành vi chèn ép cùng những lời nói khó nghe của nữ tài xế, chị T. tìm cách tránh né bằng việc điều khiển xe máy lên vỉa hè, sau đó dừng lại chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, nữ tài xế ô tô tiếp tục lái xe đuổi theo và tông vào xe máy khiến chị ngã xuống đường.

"Tôi rất sốc trước hành động coi thường pháp luật của nữ tài xế ô tô. Tôi bị ngã xuống đường rồi bị thương ở chân, thai nhi trong bụng cũng bị ảnh hưởng", chị T. chia sẻ.

Theo chị T., sau khi xảy ra sự việc, nữ tài xế ô tô đã gọi điện và trực tiếp đến bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị.

Hiện chị T. mong muốn cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật, nhằm tránh những sự việc tương tự có thể xảy ra.