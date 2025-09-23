Dàn vũ khí trên hộ vệ hạm Anh thăm Việt Nam

Hộ vệ hạm HMS Richmond cùng 185 sĩ quan và thủy thủ của hải quân Anh cập bến tại Cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội ở TP HCM chiều 22/9, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 4 ngày đến Việt Nam.

Chuyến thăm của tàu HMS Richmond diễn ra vào thời điểm Anh và Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai quốc gia ngày càng được củng cố và phát triển.

HMS Richmond thuộc lớp tàu hộ vệ săn ngầm Type-23, được khởi đóng năm 1992 và đưa vào biên chế năm 1995. Tàu dài 133 m, có lượng giãn nước đầy tải 4.900 tấn, tầm hoạt động 14.000 km.

Vũ khí tiến công chính của HMS Richmond là 8 Tên lửa Tấn công Hải quân (NSM) do Na Uy sản xuất. Đây là chiến hạm thứ ba của Anh được trang bị dòng NSM nhằm thay thế cho tên lửa diệt hạm Harpoon được Mỹ chế tạo.

Mỗi quả đạn NSM có giá gần 2,2 triệu USD, đạt tốc độ hành trình 1.140 km/h và tầm bắn 200-300 km tùy phiên bản.

Trong nhiệm vụ phòng không, HMS Richmond được trang bị tổ hợp Sea Ceptor với 32 tên lửa CAMM có tầm bắn 25 km. Các quả đạn được đặt trong cụm ống phóng thẳng đứng GWS 35, nằm giữa bệ phóng tên lửa hành trình NSM và tháp pháo trước mũi.

Pháo chủ yếu làm nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, đối phó mục tiêu trên mặt đất và mặt biển. Truyền thông Anh cho biết phần mềm điều khiển của Mark 8 không đáp ứng được nhiệm vụ phòng không, nhưng khẩu pháo vẫn có thể đánh chặn mục tiêu bay.

Thủy thủ đoàn cho biết kíp vận hành pháo Mark 8 cần thể lực tốt để thao tác với những quả đạn nặng gần 40 kg và cao gần bằng thân người.

Kỹ sư vũ khí của hộ vệ hạm HMS Richmond bên trong tháp pháo Mark 8.

Cửa ra vào tháp pháo luôn được khóa kín khi vận hành và không ai được đến gần. Sau mỗi lần chiến đấu, kíp pháo thủ phải chờ vài phút để khoang pháo xả khí độc và giảm nhiệt độ, sau đó mới được phép mở cửa vào trong lấy vỏ đạn.

Trên nóc thượng tầng là cột buồm với các tổ hợp radar và cảm biến.

Cảm biến chủ lực của HMS Richmond là radar trinh sát đường không và mặt biển tầm trung Type 997 Artisan, đặt ở vị trí cao nhất trên cột buồm. Đây là tổ hợp radar mảng pha 3 tọa độ, nhà sản xuất cho biết mỗi hệ thống Type 997 có tầm hoạt động tối đa 200 km và theo dõi được hơn 900 mục tiêu cùng lúc, cùng khả năng kháng nhiễu cao.

Trong nhiệm vụ chống ngầm, Richmond được trang bị ống phóng ngư lôi hạng nhẹ Stingray ở hai mạn tàu.

Bên trong đài chỉ huy của HMS Richmond.

Chuyến thăm TP.HCM nằm trong đợt triển khai kéo dài 8 tháng của HMS Richmond, dự kiến kết thúc vào cuối năm nay. Tàu đã di chuyển qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, giúp thủy thủ đoàn trải nghiệm điều kiện hoạt động thực tế trong nhiều điều kiện khác nhau.

Phó chỉ huy tàu cho biết HMS Richmond đã thực chiến tại khu vực Biển Đỏ vào giữa năm nay, làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến hàng hải và bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen.

Tàu còn được trang bị trực thăng Merlin Mark 2, có hệ thống định vị thủy âm (sonar) thả dây và phao sonar. Sĩ quan phụ trách gọi đây là "cánh tay nối dài" của con tàu, giúp phát hiện và truy vết tàu ngầm ở khoảng cách xa. Trực thăng cũng có thể mang theo ngư lôi Stingray để tấn công mục tiêu dưới nước.

Merlin Mark 2 có thể hoạt động liên tục trong 3 giờ, tải trọng tối đa 2,5 tấn và có thể thực hiện nhiệm vụ cứu hộ trong mọi điều kiện thời tiết. Không gian bên trong trực thăng khá rộng và có thể điều chỉnh tùy yêu cầu, cho phép chở tối đa 17 binh sĩ và biến nó thành phương tiện đổ bộ nhanh khi cần thiết.

Xuồng cao tốc để triển khai thủy quân lục chiến tuần tra gần bờ, cũng như tiếp cận và đổ bộ lên tàu bè trên biển.

Trung tá Richard Kemp, hạm trưởng HMS Richmond, cho biết chuyến thăm lần này không chỉ là cơ hội tăng cường hợp tác của hải quân Anh với đối tác Việt Nam, mà còn là sự khẳng định cam kết không ngừng của Anh trong thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.