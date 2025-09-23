Mắt siêu bão Ragasa nhìn từ vũ trụ: Hình ảnh khiến cả thế giới lo lắng

Theo tờ The Standard (Hồng Kông - Trung Quốc), sức mạnh kinh hoàng của cơn bão Ragasa không chỉ thu hút sự chú ý của các cơ quan phòng chống thiên tai trên mặt đất mà còn cả những người quan sát từ ngoài không gian.

Phi hành gia người Nhật Bản Kimiya Yui, đang công tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã chia sẻ những hình ảnh ấn tượng về bão Ragasa chụp từ quỹ đạo vào ngày 21-9. Các bức ảnh cho thấy rõ mắt bão khổng lồ và hoàn lưu dày đặc, trông giống như một xoáy nước màu trắng bạc, thu hút sự quan tâm khắp toàn cầu.

Phi hành gia Yui đã đăng trên mạng xã hội X: "ISS tình cờ bay qua bão Ragasa, tôi gửi đến mọi người những hình ảnh mới nhất. Tôi thực sự lo lắng cho mọi người trên mặt đất".

Mắt bão Ragasa được chụp từ trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: X

Bức ảnh cho thấy mắt bão khổng lồ và luồng hoàn lưu hẹp giống như một xoáy nước màu trắng bạc, với các bức tường mây dày đặc trông như một con quái vật khổng lồ nhìn từ trên cao.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn cầu, với những bình luận như: "Nhìn thẳng xuống cơn bão tạo cảm giác như bị nó nuốt chửng", "Mắt bão trông giống như rốn của trái đất, thật đáng kinh ngạc", "Bức ảnh này nhắc nhở tôi rằng con người nhỏ bé biết nhường nào trước thiên nhiên".

Siêu bão Rasaga nhìn từ trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: X

Phi hành gia người Nhật Bản Kimiya Yui và hình ảnh bão Rasaga nhìn từ trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: X

Với cấu trúc chặt chẽ và mắt bão tròn đều, cơn bão này được các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá ở mức cao nhất: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ phân loại là bão cấp 5, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản gọi là "bão dữ dội" (violent typhoon), còn Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cùng Đài quan sát Hồng Kông xếp vào loại "siêu bão" (super typhoon).

Ragasa, cơn bão thứ 18 trong năm nay được mệnh danh là "cơn bão mạnh nhất năm 2025" đã gây ra triều cường và mất điện ở miền Bắc Philippines, gây ra lở đất làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Siêu bão tiếp tục suy yếu khi tiến ra khỏi Khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR) vào sáng 23-9.

Theo bản tin lúc 5 giờ sáng của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), tâm bão được ước tính nằm cách đảo Calayan (tỉnh Cagayan) khoảng 265 km về phía Tây.

Bão đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 20 km/giờ, sức gió duy trì tối đa 185 km/giờ gần tâm và gió giật lên tới 230 km/giờ.

Theo dự báo, Ragasa sẽ di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc cho đến khi rời khỏi PAR sáng nay.

Cơn bão dự kiến tiếp tục ảnh hưởng đến miền Nam Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông. Cục Khí tượng Trung Quốc ngày 23-9 cho biết bão Ragasa đang di chuyển về phía duyên hải miền Nam Trung Quốc. Dự kiến bão đổ bộ vào vùng duyên hải từ TP Thâm Quyến đến huyện Từ Văn (tỉnh Quảng Đông) vào ngày 24-9 với sức gió cực mạnh.

Các tỉnh như Liêu Ninh, Sơn Đông, Giang Tô và một số khu vực khác sẽ có mưa lớn, có nơi mưa rất to từ ngày 23 và 24-9 do ảnh hưởng của một rãnh áp thấp.