Nga triển khai loạt tàu chiến tập trận quy mô lớn sát vách NATO

Nga cùng đồng minh Belarus đã khởi động cuộc tập trận chiến lược chung mang tên "Zapad 2025", kéo dài đến ngày 16/9, diễn ra tại các thao trường ở cả hai quốc gia, bao gồm các khu vực gần biên giới Ba Lan, cũng như trên Biển Baltic và Biển Barents.

Trong một tuyên bố hôm 12/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 15 tàu và thuyền, cùng với các tàu hỗ trợ của Hạm đội Baltic, đã rời khỏi các căn cứ thường trực và hiện đang được bố trí tại các khu vực được chỉ định trên Biển Baltic để tiến hành các hoạt động tác chiến trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad 2025.

Theo tuyên bố chính thức, "theo kế hoạch tập trận, các tàu chiến hoạt động trong các nhóm chiến thuật sẽ thực hành các nhiệm vụ được giao – bao gồm tác chiến chống ngầm, phòng không và rà phá bom mìn – và cũng sẽ thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh vào nhiều mục tiêu trên mặt nước và trên không".

Các hoạt động của hạm đội bao gồm tàu đổ bộ lớn, tàu hộ tống, tàu tên lửa và chống ngầm cỡ nhỏ, tàu quét mìn, tàu tên lửa, tàu ngầm và một loạt tàu hỗ trợ, tất cả đều đang tích cực tham gia tại Biển Baltic.

Nga tổ chức huấn luyện chiến đấu tại quần đảo cực Bắc Franz Josef Land trước thềm cuộc tập trận Zapad 2025. Ảnh: Barents Observer

Ở khu vực Biển Barents, ngay trước thềm cuộc tập trận Zapad 2025, các hoạt động huấn luyện tại quần đảo cực Bắc Zemlya Frantsa-Iosifa (Franz Josef Land) đã bắt đầu.

Ngay sau khi quân đội đổ bộ lên Franz Josef Land, Hải quân Nga cho biết một số tàu đã khởi hành từ các căn cứ của Hạm đội Phương Bắc tại Bán đảo Kola. Trong số đó có các tàu khu trục Marshal Ustinov và Admiral Levchenko, các khinh hạm Admiral Golovko, tàu quét mìn và tàu ngầm.

Theo trang Barents Observer (Na Uy), Hạm đội Phương Bắc còn công bố một video được thực hiện công phu, phô diễn cách họ chiếm lại vị trí từ các lực lượng địch giả định trên đảo Aleksandra, hòn đảo lớn nhất nằm ở cực Tây của quần đảo Franz Josef Land và là nơi đặt căn cứ quân sự của Nga.

"Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận đã thể hiện mức độ sẵn sàng chiến đấu cao và thực hành thành công các chiến thuật phối hợp trong các hoạt động tác chiến liên quan đến việc đổ bộ lính thủy đánh bộ lên một bờ biển không được trang bị vũ khí ở Bắc Cực", Hạm đội Phương Bắc cho biết.

Liên quan đến các cuộc tập trận, các khu vực chính ở Biển Barents đã bị phong tỏa. Chính quyền Nga đã ban hành thông báo NOTAM và cảnh báo cho các tàu thuyền trong khu vực, bao gồm cả khu vực phía Nam Franz Josef Land.

Theo cảnh báo, sẽ có "bắn tên lửa" trong khoảng thời gian 4 ngày bắt đầu từ ngày 12/9. Cảnh báo cũng được áp dụng cho một số khu vực khác ở Biển Barents và dọc theo Bán đảo Kola.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc tập trận là "cải thiện kỹ năng của các chỉ huy và tham mưu, đồng thời nâng cao mức độ tương tác và huấn luyện thực địa của quân đội khu vực và liên quân trong việc giải quyết các nhiệm vụ chung nhằm duy trì hòa bình, bảo vệ lợi ích và đảm bảo an ninh".

Zapad (phía Tây) là một loạt các cuộc tập trận quân sự của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay, thường được tổ chức 4 năm một lần. Zapad 2025 là cuộc tập trận đầu tiên được tổ chức kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO, đặc biệt sau vụ Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái (UAV/drone) được cho là của Nga xâm nhập không phận nước này vào ngày 10/9.

Phát biểu với các phóng viên hôm 11/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc tập trận Zapad 2025 đã được lên kế hoạch trước và không nhằm vào "bất kỳ quốc gia thứ ba nào".