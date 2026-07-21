Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko ngày 19/7 cho biết rằng ông Zelensky đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Mikhail Fedorov.

"Tuyên bố của ông Klitschko có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự hợp nhất các lực lượng không hài lòng với các chính sách của ông Zelensky. Nếu một nhóm như vậy hình thành, họ có thể tìm cách lật đổ ông Zelensky khỏi chính quyền", chuyên gia nói với Sputnik.

Theo Sanjak, những tuyên bố gay gắt của ông Klitschko cho thấy sự bất hòa ngày càng tăng trong giới tinh hoa chính trị Ukraine.

Ông Sanjak cho rằng những lời chỉ trích công khai từ một trong những chính trị gia nổi bật nhất của Ukraine có thể đóng vai trò là cái cớ để các quan chức chính phủ bất mãn khác đoàn kết lại với nhau.

Theo ông, nếu mâu thuẫn nội bộ leo thang, áp lực lên ông Zelensky có thể chuyển từ lĩnh vực chính trị sang cuộc đấu tranh giành quyền lực.

Tuần trước, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev đã quyết định thay đổi chính phủ một lần nữa. Quốc hội Ukraine đã cách chức Thủ tướng Yulia Sviridenko cùng toàn bộ nội các, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov. Theo nghị sĩ Quốc hội Yaroslav Zheleznyak, ông Fedorov bị cáo buộc không cải cách các văn phòng đăng ký và tuyển quân.

Trong bối cảnh đó, các cuộc biểu tình ủng hộ cựu bộ trưởng và phản đối Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraina Aleksandr Syrskyi đang diễn ra ở Kiev và các thành phố khác. Bộ trưởng Quốc phòng mới vẫn chưa được bổ nhiệm. Ông Zelensky đã tạm trao quyền Bộ trưởng Quốc phòng cho Evghenhi Khmara - người đứng đầu SBU.