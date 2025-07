Đại tá tình báo Ukraine bị ám sát - đầu não của nhiều chiến dịch tuyệt mật

Một sĩ quan cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thiệt mạng sáng 10-7 sau khi trúng nhiều phát đạn ngay trên đường phố ở thủ đô Kiev. Hung thủ dùng súng giảm thanh, tiếp cận và nổ súng ở cự ly gần, theo tờ The Kyiv Independent.

Nguồn tin nội bộ của SBU xác nhận nạn nhân là Đại tá tình báo Ivan Voronich - sĩ quan tác chiến, tình báo nhiều kinh nghiệm của Ukraine, chuyên trách các chiến dịch đặc biệt, chống khủng bố và bảo vệ an ninh quốc gia.

Cựu sĩ quan tình báo Roman Chervinsky của SBU cũng xác nhận nạn nhân là Đại tá Ivan Voronich. Một số nhân vật ở Kiev nói rằng Nga đứng sau vụ ám sát, song phía Moscow chưa lên tiếng.

Khoảnh khắc cuối trước khi đại tá tình báo Ukraine bị bắn chết ở Kiev ngày 10-7. Ảnh: EAST2WEST

Theo tờ The Telegraph, Đại tá Voronich được cho là chỉ huy Sư đoàn 1 thuộc Binh đoàn 16 của lực lượng an ninh Ukraine, chuyên trách các nhiệm vụ cấp cao như chống khủng bố, tác chiến đặc biệt và bảo đảm an ninh chiến lược.

Theo truyền thông Ukraine và phương Tây, ông Voronich từng chỉ huy nhiều chiến dịch tuyệt mật nhằm phá hoại hạ tầng quân sự của Nga.

Trang Readovka (Nga) tiết lộ rằng ông Voronich là thành viên của một đơn vị tinh nhuệ của Ukraine từng hoạt động sâu trong lãnh thổ Nga và tham gia các nhiệm vụ cực kỳ nhạy cảm.

Một nhà bình luận Nga, ông Maksim Kalashnikov, gọi ông là “trùm phá hoại”, đồng thời ám chỉ rằng Nga đã bắt đầu tiến hành các biện pháp trả đũa trực tiếp.

Các nguồn tin đều không nêu rõ các chiến dịch nào, song một trong những chiến dịch tuyệt mật gần đây mà Ukraine triển khai sâu trong lòng nước Nga là Chiến dịch Mạng nhện (Operation Spiderweb) hồi tháng 6-2025. Trong đó, lực lượng SBU được cho là đã bí mật triển khai UAV tấn công nhiều căn cứ không quân Nga, tiêu diệt lượng lớn máy bay Nga với giá trị khổng lồ.

Không rõ ông Voronich có phải là kiến trúc sư của Chiến dịch Mạng nhện hay không.

Hiện trường vụ ám sát đại tá tình báo của Ukraine sáng 10-7. Ảnh: GLAVCOM

Cựu đại tá SBU Roman Chervinsky mô tả đây là “một tổn thất lớn” với ngành an ninh Ukraine, cho biết ông Voronich từng “mở ra một hướng đi mới gây nhiều khó khăn cho Nga”.

Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ năm 2022, cả hai bên đều thực hiện nhiều vụ ám sát nhắm vào nhân vật đầu não của đối phương.

Vào tháng 12 năm ngoái xảy ra vụ nổ tại cửa ra vào một tòa nhà dân cư ở thủ đô Moscow (Nga) khiến Trung tướng Igor Kirillov - Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Nga - và trợ lý của ông thiệt mạng, theo đài RT.

Một tướng Nga khác, ông Yaroslav Moskalik, cũng bị ám sát hồi đầu năm nay khi chiếc ô tô Volkswagen Golf chở ông phát nổ vì bị cài thiết bị nổ từ trước.

Cơ quan an ninh Nga (FSB) cũng từng tuyên bố đã tiêu diệt một gián điệp Ukraine đang âm mưu ám sát một lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Nga vào tháng 9-2024.