Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh bị tấn công, Washington phát cảnh báo khẩn

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách lãnh sự Mora Namdar kêu gọi công dân Mỹ “rời đi ngay” khỏi các quốc gia Trung Đông. Ảnh X/@AsstSecStateCA.

Theo Bộ Quốc phòng Arab Saudi, cuộc tấn công gây ra “thiệt hại vật chất nhẹ” đối với khu phức hợp ngoại giao, nhưng không ghi nhận thương vong. Reuters trích dẫn một số nguồn tin cho biết rằng tòa nhà Đại sứ quán không có người vào thời điểm bị tấn công.

Phát biểu với NewsNation, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phản ứng của Washington đối với vụ tấn công Đại sứ quán cũng như việc bốn binh sĩ Mỹ thiệt mạng “sẽ sớm được đưa ra”.

Trước đó, cũng trong ngày 3/3, Đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi đã phát thông báo “trú ẩn tại chỗ” đối với công dân Mỹ tại các thành phố Riyadh, Jeddah và Dhahran.

“Chúng tôi khuyến nghị công dân Mỹ tại Vương quốc Arab Saudi lập tức trú ẩn tại chỗ và tránh đến Đại sứ quán cho đến khi có thông báo mới do cơ sở này đã bị tấn công. Phái bộ Mỹ tại Arab Saudi tiếp tục theo dõi sát tình hình khu vực”, thông báo nêu rõ.

Song song đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi hơn một chục quốc gia Trung Đông trong bối cảnh xung đột Mỹ–Israel với Iran leo thang.

Danh sách cảnh báo bao gồm Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây và Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi , Syria, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Yemen.

Trên mạng xã hội X, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách lãnh sự Mora Namdar kêu gọi công dân Mỹ “rời đi ngay” khỏi các quốc gia nêu trên bằng các phương tiện thương mại còn khả dụng, do “rủi ro an ninh nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, theo Al Jazeera, việc một quan chức cấp trợ lý đăng tải thông điệp trên mạng xã hội thay vì thông qua quy trình thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao là điều “rất bất thường”.

Quy trình cảnh báo và hỗ trợ công dân Mỹ ở nước ngoài vốn phức tạp và có tính thể chế cao, và việc chỉ dẫn qua một bài đăng trên mạng xã hội đặt ra câu hỏi liệu đây đã là chính sách chính thức hay chưa.

Ngoài ra, trong bối cảnh không phận nhiều quốc gia Trung Đông bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, khả năng rời khu vực bằng đường hàng không thương mại cũng đang bị hạn chế nghiêm trọng.