Động thái quân sự gây chú ý của Nga sau khi Ukraine bộc lộ sơ hở ở mặt trận vùng Zaporizhzhia

Binh sĩ quân đội Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press, tuyến phòng thủ bảo vệ thành phố Zaporizhzhia phụ thuộc đáng kể vào hai thành trì có vị trí chiến lược là Orikhiv và Huliaipole. Hai thành trì này đang chịu sức ép ngày càng lớn khi quân đội Nga tiến công rất nhanh. Dự kiến trong vài ngày tới, Nga sẽ áp sát và tạo thế bao vây Huliaipole.

Nga hiện kiểm soát hơn 70% diện tích vùng Zaporizhzhia ở phía đông nam Ukraine, nhưng thủ phủ hiện do Kiev kiểm soát.

Các đơn vị phòng thủ miền Nam của Ukraine cho biết, quân đội Nga đã gia tăng hoạt động tiến sát các trục hậu cần nối sang vùng Dnipropetrovsk, đồng thời di chuyển từng nhóm nhỏ qua các dải rừng để luồn sâu vào hệ thống phòng ngự của Ukraine. Giao tranh dữ dội nhất được ghi nhận gần khu vực Yablukove, cách Huliaipole khoảng 10 km về phía đông bắc.

Ngày 11/11, lực lượng Ukraine đã rút khỏi các vị trí quanh 5 khu dân cư ở mặt trận phía nam do sức ép tấn công của Nga tăng mạnh. Những ngày trước đó, Nga duy trì cường độ hỏa lực rất cao để hỗ trợ các mũi tiến công. Theo thống kê của Ukraine, ngoài yểm trợ từ trên không, mũi tiến công của Nga ở mặt trận này còn được pháo binh yểm trợ, với hơn 400 cuộc tập kích bằng pháo mỗi ngày, trung bình bắn hơn 2.000 quả đạn pháo.

Thành trì Huliaipole của Ukraine được cho là có thể thất thủ một cách nhanh chóng. Ảnh: Suriyak/X.

Thành trì Huliaipole thực tế đang bị quân đội Nga giám sát chặt bằng UAV, khiến lực lượng Ukraine gặp khó khăn trong việc tiếp cận và tiếp tế. Việc di chuyển ra vào thành trì được mô tả là rủi ro vì rất dễ bị phát hiện từ trên không.

“Tất cả các tuyến đường và đường dây liên lạc đều do đối phương kiểm soát bằng UAV. Tiếp cận hoặc rời khỏi Huliaipole vào thời điểm này giống như chơi xổ số”, Serhii Yarmak, lãnh đạo cộng đồng dân cư ở Huliaipole, nói với tờ Euromaidan Press.

Từ tuần trước, nhận thấy Ukraine bố trí phòng thủ lỏng lẻo, Nga liên tục điều quân và phương tiện vào mặt trận ở vùng Zaporizhzhia.

Petro Andriushchenko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine, nói: “Đối phương đang đưa thêm lực lượng tới tiền tuyến phía đông nam. Trung bình có 70 xe tải xuất hiện ở khu vực này mỗi ngày, chủ yếu chở nhân lực, kèm theo đơn vị công binh và thiết bị kỹ thuật”.

Một số chuyên gia quân sự châu Âu nhận định tuyến phòng thủ của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia đang trở nên dễ tổn thương do nhiều nguyên nhân, trong đó có hạn chế về nguồn lực, khó khăn huy động quân và vấn đề phân bổ trang bị.

Việc tăng cường đều đặn lực lượng này cho thấy Nga đang mở rộng quy mô chiến dịch và chuẩn bị cho các bước tiến tiếp theo, theo Euromaidan Press.