"Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này": Ông Zelensky ra tối hậu thư cho Điện Kremlin sau đòn đánh vào Moscow

Nhà máy lọc dầu Moscow bốc cháy sau vụ tấn công đêm 18/6. Ảnh chụp màn hình từ video/Telegram

Trong một thông điệp được viết trên Telegram vào thứ Năm, ngày 18/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận, các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã đánh trúng nhà máy lọc dầu chính của Moscow lần thứ hai trong vòng một tuần, cùng với các mục tiêu tại vùng Rostov của Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

Ông cho rằng, đây là phản ứng trước các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố Ukraine đồng thời khẳng định Moscow cần thực hiện các bước đi ngoại giao để chấm dứt chiến tranh.

“Các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng tôi một lần nữa đã vươn tới khu vực Moscow: lần thứ hai trong một tuần, Nhà máy Lọc dầu Moscow đã bị tấn công", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm rằng lực lượng Ukraine cũng đã tấn công các mục tiêu tại vùng Rostov của Nga và tại những khu vực lãnh thổ Ukraine đang bị Nga chiếm đóng.

Ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn tới các lực lượng Quốc phòng và An ninh Ukraine, bao gồm: Cơ quan An ninh Ukraine (SBU); Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR); Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO); Lực lượng Hệ thống Không người lái; Các lữ đoàn tên lửa của Ukraine vì đã thực hiện các cuộc tấn công làm suy yếu lực lượng Nga những ngày qua.

“Trong những ngày qua, tất cả các đối tác của chúng tôi đều ghi nhận độ chính xác và hiệu quả của các cuộc tấn công tầm trung cũng như các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng tôi.

“Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, và Nga phải thực hiện những bước đi cần thiết hướng tới ngoại giao", ông Zelensky nói.