Hậu quả của vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một chiếc xe buýt ở vùng Bryansk. Ảnh RIA

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko đảm bảo tất cả những người bị thương "trong vụ tấn công khủng bố do chế độ Kiev thực hiện" đều nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết.

Vụ tấn công vào chiếc xe buýt chở 44 người, trong đó có 28 trẻ em, được Thống đốc lâm thời vùng Bryansk, Egor Kovalchuk, thông báo đầu tiên. Thứ trưởng Bộ Y tế Belarus Aleksandr Khodzhaev sau đó cho biết 8 người, bao gồm 6 trẻ em, đã được đưa vào bệnh viện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên án cuộc tấn công, cáo buộc Kiev nhắm mục tiêu vào thường dân và nói rằng họ đang "săn lùng" trẻ em. Bà tuyên bố Kiev đặt trẻ vị thành niên vào tình thế nguy hiểm "không chút do dự" và so sánh vụ việc mới nhất với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ký túc xá trường học ở Starobelsk, khiến 21 người thiệt mạng hồi tháng trước.

Bình luận về vụ việc, nghị sĩ Belarus Oleg Gaidukevich, phó chủ tịch ủy ban đối ngoại của quốc hội, cho biết vụ tấn công là một phần trong số ngày càng nhiều hành động “cực đoan” của quân đội và chế độ Ukraine.

“Cả Nga và Belarus đều có khả năng chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Họ… sẽ luôn đáp trả kiên quyết và phù hợp với pháp luật”, ông viết trên Telegram.

Cao ủy nhân quyền Nga Yana Lantratova cho biết vụ tấn công là tội ác chiến tranh theo luật nhân đạo quốc tế, nhấn mạnh rằng "những người không có khả năng tự vệ... trẻ em" đã trở thành mục tiêu.

Cả Nga và Belarus đều đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc, và chính quyền coi vụ tấn công này là một hành động khủng bố.