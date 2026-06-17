Binh lính Ukraine. Ảnh Sputnik

"Các phương tiện truyền thông Ukraine đã công bố số liệu thống kê về số lượng lính đào ngũ. Tính đến cuối năm 2025, có 161.500 người bị truy nã hình sự (vì bỏ vị trí chiến đấu có vũ khí), và khoảng 480.000 người đã bỏ trốn khỏi quân đội Ukraine", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin cho biết thêm rằng con số này cũng bao gồm các chiến binh Ukraine bị quân Nga tiêu diệt, những người này, do số lượng người được cho là mất tích khá lớn, đôi khi được liệt vào danh sách lính đào ngũ.

Tại cuộc gặp gần đây với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ở Ukraine "đã khởi tố 200.000 vụ án hình sự vì tội đào ngũ", mỗi tháng có khoảng 20.000 người bỏ trốn.

Theo thông báo của Cục Điều tra Nhà nước Ukraine, để nâng cao chỉ số huy động nhập ngũ, các nhân viên Trung tâm tuyển quân ở Odessa đã ngang nhiên đánh đập, đe dọa và giam giữ trái phép các cư dân nam.

"Tại một trong những Trung tâm tuyển dụng và hỗ trợ xã hội cấp quận thuộc tỉnh Odessa, đã triệt phá một đường dây quy mô lớn chuyên cưỡng ép công dân nhập ngũ trái phép", thông báo trên trang web của Cục Điều tra Nhà nước cho biết.

Theo thông tin của cơ quan này, 6 quan chức của Trung tâm tuyển quân đã thực hiện "hành vi trái pháp luật nhằm áp giải và giam giữ nam giới" để nâng cao chỉ số huy động. Họ cũng lôi kéo thêm 3 đại diện của cái gọi là “tổ chức xã hội” để hỗ trợ truy tìm các nam cư dân.

“Ghi nhận nhiều sự kiện về việc các nhân viên Trung tâm tuyển quân đối xử bạo lực với các nạn nhân. Những người đàn ông bị giam giữ trái phép trong các phòng của Trung tâm, bị đánh đập, đe dọa và chịu áp lực tâm lý. Cơ quan điều tra cũng phát hiện một số trường hợp riêng lẻ về hành vi bạo lực tình dục đối với các nạn nhân", Cục Điều tra Nhà nước Ukraine lưu ý.

Như cơ quan này cho biết thêm, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ từ các nghi phạm dùi cui cao su và búa. Đây là những công cụ họ dùng để tác động vật lý lên nam giới. Toàn bộ 9 thành viên của nhóm này đã bị bắt và tạm giam.

Ngày 11 tháng 6, Ủy viên Ban thanh tra Nhân quyền thuộc nghị viện Dmitry Lubinets tuyên bố rằng các Trung tâm tuyển quân tại Ukraine đã biến thành nơi tước đoạt tự do, cư dân bị giam giữ trái phép tại đó suốt nhiều tuần.

Chính quyền Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân số trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong khi đó, hành vi bạo lực của nhân viên Quân vụ nhằm bắt giữ công dân liên tục dẫn đến những vụ bê bối và gây ra làn sóng phản đối. Trên mạng internet, lan truyền rộng rãi các video về hành động cưỡng bức nhập ngũ. Các đoạn hình ảnh này cho thấy nhân viên Trung tâm tuyển quân Ukraine đưa các nam cư dân đi trên các xe khách nhỏ, thường xuyên đánh đập và dùng vũ lực với người bị bắt.