Ông Trump tuyên bố Nga phải đạt được thỏa thuận về Ukraine

Phát biểu với báo chí ngày 16/6 bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, ông Trump cho biết vấn đề Iran đang tạm thời được để sang một bên và hiện đang ông tập trung vào việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ông muốn làm mọi điều có thể để chấm dứt chiến tranh.

Khi được hỏi về cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump nói: "Chúng tôi đã có một cuộc gặp và nó diễn ra tốt đẹp. Tôi sẽ gặp lại ông ấy sau. Chúng tôi đã có một cuộc gặp rất tốt. Nga phải đạt được một thỏa thuận. Nga đã mất một số lượng lớn người, cũng như Ukraine".

Tổng thống Mỹ nói rằng tháng trước, cả hai bên mất 35.000 binh sĩ. Trung bình, họ mất 25.000 người mỗi tháng. "Chủ yếu là binh lính. Những người trẻ tuổi, tuyệt vời. Và những gì đang xảy ra ở đó thật điên rồ. Nhưng chúng tôi đã có một cuộc gặp, và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra".

Ông cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Putin hôm Chủ nhật cũng vấn đề này. "Họ cứ tiếp tục chiến đấu, họ cứ tiếp tục mất binh lính. Họ đang mất quá nhiều binh lính. Chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra kể từ Thế chiến II" - tổng thống Mỹ nói.

Trong khi đó, ông Zelensky đăng tải một bức ảnh từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kèm chú thích: "Việc phối hợp các quan điểm luôn rất quan trọng."

Trước đó, tờ Kyiv Independent đưa tin rằng ông Zelensky, ông Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp riêng trước cuộc họp chung của các nhà lãnh đạo G7 tại Paris.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Zelensky và ông Trump trong gần 4 tháng.