Ông Trump tiết lộ sốc về mục tiêu tiếp theo sau cuộc chiến với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh ABC News

Gần một tuần sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo trong chương trình nghị sự của ông - nhưng lần này là để đạt được một thỏa thuận.

Ông Trump cho biết Washington có thể bắt đầu đàm phán với chính phủ Cuba trong vài tuần tới, và nhấn mạn rằng phía Havana “rất muốn đạt được một thỏa thuận”.

Phát biểu được đưa ra trong một sự kiện tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., nơi ông tiếp đón đội bóng Inter Miami CF của giải Major League Soccer ôm 5/3. Tại đây, ông nói với các chủ sở hữu người Mỹ gốc Cuba của câu lạc bộ rằng, họ có thể sớm “trở lại Cuba”.

“Chúng tôi nghĩ rằng trước hết cần phải hoàn tất việc này (cuộc chiến với Iran), nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các bạn và rất nhiều người tuyệt vời khác sẽ quay lại Cuba", ông Trump nói.

“Tôi định chờ vài tuần, nhưng có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau để cùng ăn mừng những gì đang diễn ra ở Cuba. Họ muốn đạt được một thỏa thuận đến mức các bạn không thể tưởng tượng được", ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Sau đó, ông Trump quay sang Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, gợi ý rằng nhiệm vụ tiếp theo của ông Rubio có thể là xử lý vấn đề Cuba.

“Việc tiếp theo của ông sẽ là - chúng ta muốn làm điều đặc biệt đó - Cuba. Hãy hoàn thành việc này trước. Chúng ta có thể làm tất cả cùng lúc, nhưng như vậy thường sẽ dẫn đến những điều không tốt. Nếu nhìn lại lịch sử các quốc gia, khi bạn làm mọi thứ quá nhanh cùng lúc, những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông Trump nói.

Cuba đang chìm trong khủng hoảng

Cuba có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh ABC News

Những bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng “Cuba sẽ sụp đổ”.

Trong nhiều năm qua, Cuba vốn đã gặp khó khăn với hệ thống điện cũ kỹ và nguồn nhiên liệu thiếu ổn định. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng của nước này đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những tháng gần đây sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ lãnh đạo nước này, Nicolás Maduro.

Sau chiến dịch quân sự đó, chính quyền Trump đã ra lệnh ngừng các chuyến dầu từ Venezuela sang Cuba, đồng thời đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho quốc đảo này.