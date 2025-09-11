Vụ sát hại cô gái Ukraine gây rúng động Mỹ: Ông Trump nói "chỉ có thể tử hình"

Nạn nhân Iryna Zarutska (trái) và nghi phạm Decarlos Brown. Ảnh: Newsweek.

Sự việc xảy ra cuối tháng trước nhưng chỉ mới gây chấn động toàn nước Mỹ, sau khi đoạn video do camera an ninh ghi lại được nhà chức trách thành phố Charlotte công bố.

Trong video, nghi phạm Brown, 34 tuổi, bất ngờ tấn công từ phía sau, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ cô Iryna Zarutska ngay sau khi cô vừa ngồi xuống. Nạn nhân mất nhiều máu và tử vong tại chỗ. Video cho thấy Brown tấn công nạn nhân bất ngờ. Hai người không hề có lời qua tiếng lại trước đó.

Trên mạng xã hội Truth hôm 10/9, ông Trump viết: “Kẻ giết hại dã man cô gái trẻ xinh đẹp đến từ Ukraine… cần phải được đưa ra xét xử ngay lập tức và hắn chỉ có thể nhận án tử hình”.

Trước đó vào đầu tuần, ông Trump gọi nghi phạm Brown là “kẻ điên loạn mắc bệnh tâm thần”, nhấn mạnh người này từng nhiều lần bị bắt trong thập kỷ qua nhưng luôn được thả ra theo chính sách bảo lãnh không cần tiền mặt. Ông Trump nói: “Máu của người phụ nữ vô tội này nằm trên tay đảng Dân chủ, những kẻ từ chối bỏ tù tội phạm nguy hiểm”.

Trong cuộc họp báo ngày hôm sau, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết từ năm 2011, Brown từng bị truy tố với các tội danh như cướp có vũ trang, trộm cắp nghiêm trọng, đột nhập và ít nhất 3 lần vi phạm điều kiện bảo lãnh. Tuy vậy, sau lần bị bắt hồi tháng 1 năm nay, y vẫn được một thẩm phán thuộc đảng Dân chủ cho tại ngoại chỉ với cam kết sẽ quay lại hầu tòa.

“Đảng Dân chủ ở Bắc Carolina và trên toàn quốc đang mải mê thúc đẩy chính sách cấp tiến, nương tay với tội phạm, bất chấp việc có bao nhiêu người Mỹ vô tội phải chịu hậu quả”, bà Leavitt nói.

Hồi tháng 8, ông Trump đã điều động Vệ binh Quốc gia hỗ trợ cảnh sát tại Washington D.C. vì tình trạng tội phạm bạo lực gia tăng. Động thái này vấp phải chỉ trích gay gắt từ phe Dân chủ địa phương. Tuần trước, ông cũng hé lộ khả năng triển khai biện pháp tương tự ở Chicago, khiến căng thẳng chính trị thêm gia tăng.