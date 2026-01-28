Triều Tiên phóng tên lửa, phát tín hiệu tăng cường răn đe hạt nhân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tháp tùng bởi con gái đến giám sát vụ phóng thử tên lửa mới. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định cuộc thử nghiệm có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả năng lực răn đe chiến lược của Triều Tiên, trong đó gồm nâng cấp kỹ thuật hệ thống vũ khí để tối ưu các đặc tính vượt trội nhằm áp dụng trong các cuộc tấn công cụ thể.

Theo KCNA, tất cả các chỉ số trong vụ phóng đã được cải thiện để tối đa hóa khả năng tấn công của tên lửa, đặc biệt là khả năng cơ động, trí thông minh và độ chính xác đánh của tên lửa đã được nâng cấp đáng kể.

Hệ thống bay tự lái có hướng dẫn chính xác, có thể bỏ qua bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, là một tính năng chính thể hiện sự vượt trội của hệ thống vũ khí này, KCNA cho biết.

"Tôi chắc chắn rằng không có quốc gia nào khác có được công nghệ như vậy hoặc sở hữu khả năng như vậy trong ít nhất một vài năm tới", nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định.

Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Đồng thời, ông Kim Jong-un cũng cho biết đại hội sắp tới của Đảng Lao Động Triều Tiên sẽ tiết lộ các giai đoạn tiếp theo của kế hoạch nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của nước này.

Trước đó, ngày 27/1, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội nước này duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ và Nhật Bản về vụ phóng của Triều Tiên, tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các vụ phóng tiếp theo.

Theo JCS, các vật thể này được phóng vào lúc 15h50 (giờ địa phương cùng ngày) từ khu vực phía bắc Bình Nhưỡng. Các vật thể này bay được khoảng 350km. Đây là vụ phóng thứ hai mà Triều Tiên thực hiện trong tháng này, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 4/1.

Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) cho biết đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác sau vụ phóng của Triều Tiên.

Theo USFK, dựa trên những đánh giá hiện tại, vụ phóng này không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với nhân viên, lãnh thổ hay các đồng minh của Mỹ. Mặc dù vậy, Mỹ duy trì cam kết bảo vệ an ninh quốc gia và các đồng minh trong khu vực.