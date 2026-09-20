Cố vấn của ông Zelensky thừa nhận sốc: Ukraine bất lực trước “chiêu tấn công mới” của "sát thủ" Shahed Nga

UAV Shahed. Ảnh Interfax

Ông Serhiy (Flash) Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết trong suốt một năm qua, không có đơn vị nào thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine nghiên cứu một cách có hệ thống các công nghệ đối phó mạng mesh – phương thức đang được Nga sử dụng để điều khiển những UAV động cơ phản lực trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

“Tôi chưa từng chỉ trích bất kỳ ai trong suốt cuộc chiến... Nhưng hôm nay tôi muốn "cảm ơn" cựu Tổng tham mưu trưởng và người phụ trách tác chiến điện tử vì trong suốt một năm qua, không ai trong Lực lượng Vũ trang Ukraine nghiên cứu một cách có hệ thống công nghệ chống modem mesh, cũng không ai bảo vệ thủ đô bằng các biện pháp tác chiến điện tử, trong khi chứng kiến đối phương phát triển công nghệ này”, ông Beskrestnov viết lời "trách cứ" lên trên Facebook tối 18/9.

Theo cố vấn Ukraine, hệ quả là Kiev hiện phải vật lộn để đối phó với các cuộc tập kích bằng UAV Shahed được điều khiển thông qua mạng mesh.

Công nghệ mesh biến UAV thành mạng lưới khó gây nhiễu?

Mạng mesh là mô hình mạng máy tính phi tập trung, trong đó các nút có thể kết nối trực tiếp với nhau và đồng thời đóng vai trò như các bộ chuyển tiếp tín hiệu. Khi số lượng nút tăng lên, dữ liệu có thể truyền qua nhiều tuyến đường khác nhau thay vì phụ thuộc vào một đường truyền duy nhất.

Một đặc điểm quan trọng của mạng mesh là khả năng “tự phục hồi”. Nếu một nút hoặc tuyến truyền bị gián đoạn, hệ thống có thể tìm đường kết nối khác để tiếp tục truyền dữ liệu.

Theo ông Beskrestnov, chính đặc điểm này khiến việc đối phó với hệ thống điều khiển UAV dựa trên mạng mesh trở thành một thách thức đối với tác chiến điện tử. Khác với mô hình tập trung, việc gây nhiễu một điểm không nhất thiết khiến toàn bộ mạng lưới mất khả năng hoạt động.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mạng mesh không phải không có điểm yếu.

Cố vấn Ukraine nói đã cảnh báo từ một năm trước

Trong phần bình luận sau đó, ông Beskrestnov cho biết ông từng phát hiện một modem mesh được sử dụng trên UAV và nhanh chóng mua hai thiết bị tương tự để thử nghiệm khả năng gây quá tải.

“Ngay khi nhìn thấy một modem mesh trên UAV, tôi đã mua hai chiếc, thử gây quá tải bằng những gì mình có, xác nhận rằng điều đó là khả thi và chia sẻ kinh nghiệm của mình”, ông viết.

Theo vị cố vấn Ukraine, việc phát hiện khả năng này lẽ ra phải dẫn tới việc Ukraine bắt đầu nghiên cứu các biện pháp tác chiến điện tử chống mạng mesh từ thời điểm đó.

“Ngay từ lúc ấy, chúng ta phải bắt đầu tiến hành tác chiến điện tử chống lại mạng mesh. Một năm trước”, ông Beskrestnov nhấn mạnh.

Những tuyên bố trên cho thấy cuộc đối đầu UAV tại Ukraine đang chuyển sang một cấp độ mới, khi vấn đề không chỉ nằm ở việc phát hiện và bắn hạ Shahed mà còn là khả năng phá vỡ hệ thống liên lạc và điều khiển đứng phía sau chúng.