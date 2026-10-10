Hà Nội thông xe một đoạn Vành đai 4 từ 10/10, người dân di chuyển thế nào?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1493/TB-SXD ngày 9/10/2026 về phương án phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thông xe kỹ thuật đoạn tuyến từ đê Hữu Hồng (khu vực cầu Hồng Hà, Km14+850) đến Đại lộ Thăng Long (Km29+200), thuộc Dự án thành phần 2.1, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đoạn tuyến đi qua địa bàn các xã Ô Diên, Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hòa và An Khánh. Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông bắt đầu từ ngày 10/10/2026 và kéo dài đến khi có thông báo tiếp theo.

Theo phương án được thông báo, đoạn tuyến từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long được tổ chức giao thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện. Bề rộng mặt đường thực hiện theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Tại 5 nút giao trên tuyến, giao thông được tổ chức bằng hệ thống đèn tín hiệu, gồm: nút giao với đường ven kênh Đan Hoài tại Km16+900; đường Hạ Mỗ - Tân Hội tại Km17+050; đường Tân Hội tại Km19+100; Quốc lộ 32 tại Km20+400; và đường tỉnh 422 (đường 79 cũ) tại Km24+300.

Đối với vị trí giao cắt với đê Tả Đáy tại Km27+400, hai đầu đoạn đê nằm trong phạm vi hai đường song hành sẽ được rào chắn. Các phương tiện lưu thông theo hướng đê phải nhập làn, rẽ phải vào đường song hành và quay đầu tại vị trí gần nhất để tiếp tục hành trình.

Từ ngày 10/10/2026, Hà Nội tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thông xe kỹ thuật đoạn đường Vành đai 4 từ đê Hữu Hồng (cầu Hồng Hà) đến Đại lộ Thăng Long.

Tại khu vực gần nút giao Đại lộ Thăng Long, phương án phân luồng tạm thời được tổ chức để kết nối đường song hành Vành đai 4 với đường gom Đại lộ Thăng Long thông qua các nhánh rẽ phải N5 và N6.

Cụ thể, các phương tiện đi trên đường gom Đại lộ Thăng Long theo hướng từ phía Hà Nội sẽ rẽ phải vào nhánh N5 để đi vào đường song hành trái tại Km12+210 (lý trình đường gom). Tại điểm vào đường song hành trái, bố trí hai làn dành cho ô tô, xe máy và xe thô sơ.

Đối với phương tiện từ đường song hành phải đi ra đường gom Đại lộ Thăng Long, phương án được phân chia theo từng loại phương tiện.

Ô tô có thể lựa chọn một trong hai hướng: tiếp tục đi thẳng tại vị trí khoảng Km28+040 trên đường song hành phải, sau đó rẽ phải vào nhánh N6 để ra đường gom Đại lộ Thăng Long tại Km12+850; hoặc rẽ phải theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản để ra đường gom tại Km12+880.

Trong khi đó, xe máy bắt buộc rẽ phải tại Km28+040 trên đường song hành phải, đi theo đường hiện trạng hướng cầu Phương Bản để ra đường gom Đại lộ Thăng Long tại Km12+880.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông chấp hành hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực. Phương án tổ chức giao thông tạm thời nêu trên được áp dụng từ ngày 10/10/2026 cho đến khi có thông báo tiếp theo.