Luật này nhắm vào các ngành công nghiệp năng lượng và quốc phòng của Nga, cũng như "hạm đội ngầm" các tàu chở dầu né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành.

"Tổng thống đã ký ban hành luật H.R. 5334, Đạo luật trừng phạt Nga-Iran Lindsey O. Graham năm 2026, cho phép và mở rộng các biện pháp trừng phạt, thuế quan và lệnh cấm theo luật định đối với Nga, đồng thời gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Iran" - thông cáo của Nhà Trắng ngày thứ Sáu 18/9 cho biết.

Dự luật mang tên Lindsey O. Graham để vinh danh nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Nam Carolina đã qua đời hồi tháng Bảy. Hạ viện đã thông qua dự luật hôm thứ Tư và Thượng viện thông qua vào tháng trước. Ông Graham, một người từ lâu đã có quan điểm cứng rắn với Nga, là người ủng hộ mạnh mẽ dự luật này.

Dự luật này kêu gọi áp thuế lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu trực tiếp từ Nga và lên tới 100% đối với hàng hóa từ 5 khách hàng mua năng lượng lớn nhất của Moscow.

Sau nhiều lần sửa đổi, một phần về Iran đã được thêm vào dự luật. Phần này đề xuất gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Tehran đến năm 2031. Ông Trump đã thúc đẩy sáng kiến ​​này.

Các biện pháp này sẽ không tự động có hiệu lực; nhà lãnh đạo Mỹ có thể áp dụng chúng theo ý muốn của mình nếu ông cho rằng chúng cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia.

Với các điều khoản nhằm áp thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong đạo luật, các nhà phê bình cho rằng đạo luật có thể báo hiệu rắc rối cho các quốc gia khác nếu họ trở thành mục tiêu của ông Trump trong tương lai, bởi vì nó cũng cho phép tổng thống áp đặt thuế quan có thể kéo dài rất lâu sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc.

Phức tạp cho nỗ lực hòa bình Ukraine

Ngay sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trừng phạt khắc nghiệt này, các cơ quan ngoại giao của Ấn Độ và Trung Quốc đã đưa ra các tuyên bố tương ứng.

Ấn Độ tuyên bố rằng đất nước họ "kiên quyết cam kết đảm bảo an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người" và sẽ "tiếp tục cung cấp năng lượng thông qua các nguồn đa dạng và dựa trên điều kiện thị trường thay đổi." Tuyên bố của Ấn Độ dường như cho biết: Chúng tôi sẽ mua từ bất cứ ai chúng tôi muốn và các vị sẽ không làm gì được chúng tôi.

Ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng "quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Nga là sự hợp tác bình thường, cùng có lợi, không nhằm chống lại các nước thứ ba, và do đó không nên bị gián đoạn hoặc điều chỉnh dưới sự ép buộc từ bên ngoài".

lập trường chung này đã được các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran (quốc gia cùng với lực lượng Houthi đang nắm giữ một phần lớn thị trường dầu mỏ toàn cầu) nhất trí từ trước, và việc cố gắng ép buộc một công ty như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả rất tồi tệ cho Hoa Kỳ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho biết, hơn 30.000 lệnh trừng phạt đã được áp đặt chống lại Nga - gần gấp đôi so với tổng số lệnh trừng phạt đối với tất cả các quốc gia khác cộng lại. Tuy nhiên, những người khởi xướng các biện pháp hạn chế này hiện đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng dưới hình thức thâm hụt ngân sách, nợ công ngày càng tăng và suy thoái công nghiệp.

Phản ứng hôm 18/9 sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật, Thư ký báo chí của Phủ Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, tuyên bố rằng "Nga coi việc Mỹ thông qua luật 'trừng phạt tàn khốc' là hành động không thân thiện", và nhấn mạnh rằng "nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, chúng sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình ở Ukraine".

Hãng thông tấn RIA NOvosti bình luận: Nếu tổng thống Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga (hoặc không ngăn chặn chúng nếu chúng được áp đặt tự động), thì cuộc xung đột Ukraine sẽ phải được giải quyết mà không có ông ta: ngay lúc đó, ngoại giao về Ukraine sẽ hoàn toàn và dứt khoát chuyển từ Bộ Ngoại giao Nga sang Bộ Quốc phòng Nga, nơi mà từ "thỏa hiệp" không được tìm thấy trên bất kỳ văn bản nào, mà chỉ có các từ "đầu hàng" hoặc "hủy diệt hoàn toàn".