Chuỗi đòn đánh giúp Iran chọc mù phòng không, phá huỷ căn cứ Mỹ

Ảnh vệ tinh thương mại độ nét cao mới công bố và được hãng thông tấn Mỹ AP phân tích hôm 1/11 cho thấy tính từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 đến hết tháng 8, Iran và các nhóm vũ trang nước này hậu thuẫn đã thực hiện khoảng 115 vụ tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào 26 cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Những cuộc tập kích ban đầu tập trung vào mạng lưới radar cảnh báo sớm và nhà chứa máy bay, nhằm mở đường cho chiến dịch oanh tạc kho bãi, doanh trại và các cơ sở khác khiến Mỹ chịu thiệt hại hàng tỷ USD.

Trong ảnh chụp ngày 23/7, có thể thấy rõ dấu hiệu thiệt hại ở khu vực đặt ăng-ten liên lạc vệ tinh và các nhà kho thuộc Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân (NSA) ở Bahrain. Đây là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ và Bộ tư lệnh Hải quân Trung tâm, cơ quan phụ trách hoạt động của quân chủng này tại Trung Đông.

Radar cảnh báo sớm AR-327 Commander đặt tại Jabal ad Dukhan (Núi Khói), Bahrain vẫn còn nguyên vẹn trong ảnh chụp ngày 18/4, nhưng đã bị phá hủy hoàn toàn sau đòn tập kích ngày 13/7.

Jabal ad Dukhan là ngọn núi cao nhất tại Bahrain với độ cao 134 m so với mực nước biển. Chuyên trang Defence Security Asia cho biết Jabal ad Dukhan có tầm quan trọng đặc biệt về mặt quân sự, do địa hình cao cho phép radar triển khai tại đây bao quát các hành lang hàng không chiến lược xung quanh eo biển Hormuz.

Theo chuyên trang quân sự Deagel, AR-327 Commander là radar chiến thuật hoạt động ở băng tần S và có tầm hoạt động 470 km, do hãng BAE Systems tại Anh phát triển.

Ngay trong ngày giao tranh đầu tiên, Iran phá hủy radar Mỹ tại căn cứ Arifjan ở Kuwait và NSA Bahrain, cũng như nhắm đến các đài radar di động tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi và căn cứ Muwaffaq của Jordan.

Cận cảnh radar AR-327 Commander bị phá hủy sau đòn tập kích của Iran.

"Iran ưu tiên tấn công các đài radar cảnh báo sớm, vốn là xương sống của phòng không Mỹ, cũng là những thiết bị đắt tiền và rất khó sửa chữa hoặc thay thế", N.R. Jenzen-Jones, giám đốc công ty tư vấn tình báo kỹ thuật Armament Research Services, cho biết.

Theo ông Jenzen-Jones, tập kích những hệ thống này đã "gây gián đoạn và suy giảm năng lực của Mỹ cùng đồng minh trong ứng phó những đợt tấn công tiếp theo".

Khu vực đặt radar mắt thần AN/TPY-2 của Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) ở căn cứ Muwaffaq Salti, Jordan sau cuộc tập kích ngày 1/3.

Radar AN/TPY-2 giúp THAAD phát hiện tên lửa đạn đạo đối phương từ khoảng cách tối đa 3.000 km. Ở chế độ điều khiển hỏa lực, AN/TPY-2 có tầm hoạt động 1.000 km, trong khi tên lửa đánh chặn có thể đánh trúng mục tiêu ở cách 200 km và độ cao 150 km.

Tài liệu ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy mỗi đài AN/TPY-2 có giá xuất xưởng khoảng 485 triệu USD, trong đó riêng ăng-ten có chi phí khoảng 136 triệu USD.

Nếu tính cả cấu hình theo yêu cầu khách hàng, hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng và nâng cấp, mỗi tổ hợp AN/TPY-2 có thể đạt giá trị khoảng 1 tỷ USD. Nỗ lực thay thế chúng trong ngắn hạn là không đơn giản, khi tổng cộng chỉ có 16 radar loại này được xuất xưởng.

Kết quả phân tích ảnh vệ tinh và tư liệu thực địa do ABC News công bố hồi tháng 3 cho thấy ít nhất 10 đài radar cảnh giới tại Trung Đông đã bị Iran đánh trúng, trong đó có 4 radar AN/TPY-2.

Thiệt hại ở một góc sân bay quân sự Ali Al Salem tại Kuwait trong ảnh chụp ngày 24/7.

Theo thống kê của AP, căn cứ Ali Al Salem hứng chịu ít nhất 30 đợt tấn công, khiến 15 nhà chứa máy bay, 10 tòa nhà cùng nhiều nhà kho bị phá hủy hoặc hư hại.

Những vị trí bị trúng đòn của Iran tại căn cứ Ali Al Salem.

Ali Al-Salem là cơ sở quân sự có tầm quan trọng chiến lược của Kuwait, nằm ở trung tâm đất nước, cách biên giới với Iraq khoảng 60 km. Kuwait đã đầu tư từ 800 triệu đến 1,5 tỷ USD trong những năm qua cho năng lực phòng thủ của căn cứ.

Đây cũng là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh số 386 Mỹ, được Washington mô tả là "trung tâm không vận chủ chốt và cửa ngõ để triển khai sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng đồng minh cùng liên quân ở khu vực".

Vai trò quan trọng khiến căn cứ Ali Al-Salem là một trong những địa điểm hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong 6 tuần đầu xung đột.

Căn cứ không quân Ali Al Salem trong ảnh chụp ngày 26/2 và 24/7.

Những đòn tấn công nhằm vào sân bay Ali Al Salem dường như còn đánh trúng hàng loạt tiêm kích Typhoon, mỗi chiếc có giá hơn 120 triệu USD, của Kuwait và Italy. Ít nhất một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của không quân Italy cũng hứng đòn và không thể phục hồi.

Các công trình bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi ngày 1/5.

Trong tháng đầu tiên của xung đột, Iran đã hơn 50 lần tập kích thành công vào 18 địa điểm có thiết bị quân sự Mỹ, trong đó mục tiêu ưu tiên là những nơi có máy bay đối phương.

Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) thuộc Lầu Năm Góc cho biết những cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Prince Sultan hồi tháng 3 đã phá hủy một chiếc E-3 Sentry và làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu KC-135.

MeidasTouch, mạng lưới tin tức độc lập của Mỹ, hôm 22/10 cho biết một nguồn tin đã cung cấp hình ảnh vận tải cơ C-17 Globemaster III bị "phá hủy hoàn toàn", song không công bố. Đây là lần đầu xuất hiện thông tin máy bay C-17 Mỹ bị trúng đòn trong chiến sự.

Căn cứ lục quân Buehring ở Kuwait ngày 26/2 và 1/8.

Buehring nằm cách biên giới với Iraq khoảng 40 km, được coi là "huyết mạch hậu cần" của quân đội Mỹ ở Trung Đông, đóng vai trò trung tâm tập kết chính để triển khai lực lượng, tiến hành hoạt động duy trì và hỗ trợ chiến đấu cho những chiến dịch của Washington tại khu vực.

Vai trò quan trọng của Buehring khiến Mỹ triển khai mạng lưới phòng không đa tầng để bảo vệ cơ sở, trong đó có lá chắn tầm xa Patriot và nhiều hệ thống phòng không tầm ngắn.

Tuy nhiên, căn cứ vẫn hứng chịu tổn thất nặng do các đòn trả đũa của Iran, trong đó có vụ biên đội tiêm kích F-5E/F tiếp cận và ném bom phá hủy nhiều mục tiêu hồi tháng 3.

Nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân Al Dhafra ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị hư hại sau trận tập kích của Iran ngày 10/3.

Một quan chức quốc phòng Trung Đông nói căn cứ Al Dhafra đã nhiều lần bị tấn công trong giai đoạn đầu xung đột. Nhà chứa máy bay, radar cảnh báo sớm, UAV trinh sát và nhiều công trình tại căn cứ đã chịu tổn thất.

Doanh trại lính Mỹ bị phá hủy ở căn cứ không quân Muwaffaq Salti, Jordan trong ảnh chụp ngày 20/7.

Chiến dịch trả đũa của Iran làm thay đổi đáng kể hiện diện quân sự Mỹ tại khu vực. Theo hai quan chức Trung Đông, quân đội Mỹ đã di chuyển nhiều khí tài khỏi vùng Vịnh, trong đó có máy bay, hệ thống phòng không, thông tin liên lạc và các thiết bị phục vụ hoạt động của căn cứ.

Thiệt hại do Iran gây ra cũng đặt nhiều câu hỏi về năng lực phòng thủ của Mỹ tại Trung Đông, cũng như nguy cơ Washington hứng chịu thêm tổn thất lớn nếu xung đột tiếp diễn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mehrdad Akhlaghi hôm 1/11 cảnh báo về "phản ứng tương xứng, mạnh mẽ và nghiêm khắc" trước mọi cuộc tấn công nhằm vào Iran. "Những kẻ gây ra mối đe dọa sẽ không thể quyết định phạm vi, thời điểm hay hậu quả từ phản ứng tự vệ của Iran", ông nói.