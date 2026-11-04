Ông Trump: Mỹ đã tập kích 'cơ sở phòng không' của Iran

"Họ không có máy bay hay vũ khí phòng không. Chúng tôi đã xóa sổ một số vào đêm qua. Đó chỉ là cuộc tấn công nhỏ và không phải chiến tranh", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với chương trình Fox & Friends hôm 3/11, đề cập Iran.

Theo ông Trump, Iran mất khoảng hai tháng để xây dựng một "cơ sở phòng không" và Mỹ đã theo dõi quá trình này.

"Chúng tôi đã quan sát quá trình xây dựng và ngay khi nó hoàn thành, chúng tôi đã tập kích trúng nó một cách rất đẹp vào đêm qua", Tổng thống Mỹ cho hay.

Ông không đề cập địa điểm cụ thể, song truyền thông Mỹ trước đó dẫn lời các quan chức giấu tên nước này cho biết Washington hôm 2/11 tiến hành cuộc tập kích "mang tính phòng vệ" nhằm vào đảo Qeshm của Iran.

Tổng thống Trump tại Washington, Mỹ hôm 2/11. Ảnh: AP

AP cho biết Washington đã nhắm mục tiêu vào "lực lượng Iran sử dụng tên lửa phòng không để đối phó các phương tiện Mỹ". Theo CNN, bệ phóng tên lửa phòng không Iran đã bị tấn công sau khi tìm cách bắn hạ một tiêm kích Mỹ hoạt động trong khu vực.

IRNA đưa tin rằng đã có những tiếng nổ vang lên ở đảo Qeshm và nhân chứng đã nhìn thấy hai phi cơ bay qua hòn đảo.

Wall Street Journal cho biết đây là sự việc mới nhất trong loạt đòn đánh có quy mô hạn chế nhằm vào Iran mà Mỹ bí mật tiến hành trong những tuần vừa qua. Theo tờ báo, Washington cố tình giữ kín chiến dịch để tránh phát tín hiệu rằng nước này có ý định nối lại hoạt động quân sự quy mô lớn.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn rằng bước tiếp theo của Mỹ trong xung đột với Iran là gì, Tổng thống Trump đáp "hãy chờ xem".

"Tôi không muốn khiến nhiều người thiệt mạng, song nếu phải làm vậy thì chúng tôi sẽ thực hiện", ông Trump nói, thêm rằng Mỹ hiện "rất mạnh".

Ông cũng khẳng định quân đội Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. "Không ai nghĩ điều đó có thể xảy ra. Hải quân, chiến dịch phong tỏa và quân đội của chúng ta thật đáng kinh ngạc", Tổng thống Mỹ nói.

Vụ tấn công nhằm vào đảo Qeshm diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump phát đi tín hiệu rằng một thỏa thuận với Iran "có thể xảy ra", trong bối cảnh cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ, sự kiện bị chi phối bởi sự bất mãn của công chúng đối với xung đột tại Trung Đông và tình trạng lạm phát mà cuộc chiến này gây ra.

"Iran muốn một thỏa thuận càng sớm càng tốt", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Vị trí Iran và đảo Qeshm. Đồ họa: OpenStreetMap

Qatar, nước đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, cho biết vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận tạm thời về xung đột ở Trung Đông.

"Cả hai bên vẫn duy trì cam kết với tiến trình đàm phán. Như chúng tôi đã đề cập, Qatar đang tạo điều kiện để hai bên trao đổi các đề xuất theo thời gian thực", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho hay.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 3/11 cho biết chính phủ của ông vẫn đang tìm cách giải quyết khủng hoảng "thông qua đối thoại", thêm rằng "không có ai hưởng lợi từ cuộc chiến này" nếu nó bùng phát trở lại.

Theo ông Pezeshkian, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei gần đây trao cho chính phủ các quyền hạn mới để đàm phán về những vấn đề trước đó được coi là không thể thương lượng.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này đã "sẵn sàng chiến đấu với ngón tay đặt trên cò súng", còn Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết Tehran có "quyền tự vệ chính đáng".

Hai cường kích A-10 Mỹ bay tuần tra tại Trung Đông trong ảnh đăng hôm 24/10. Ảnh CENTCOM